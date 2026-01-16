Місячний календар на лютий 2026: важливі дати та поради
Місячний календар на лютий 2026 року допоможе зорієнтуватися, які дні будуть вдалими для активних дій, фінансових рішень та нових починань, а коли краще взяти паузу і відпочити.
Астрологи радять зважати на фази супутника Землі, щоб ефективніше планувати свій час в останній місяць зими.
Факти ICTV підготували місячний календар на лютий 2026 року з переліком сприятливих і несприятливих дат для різних справ.
Фази Місяця у лютому 2026 року
- 1 лютого – Місяць, що росте.
- 2 лютого – повний Місяць.
- 3-16 лютого – спадний Місяць.
- 17 лютого – молодик.
- 18-28 лютого – Місяць, що росте.
Місячний календар на лютий 2026 – сприятливі дні
Цього місяця варто звернути увагу на такі дні – 4, 8, 9, 15, 23, 27 лютого.
4 лютого – день енергії, натхнення та емоцій. Підходить для заручин, одруження, знайомств і контактів із представниками протилежної статі.
8-9 лютого – вдалі дні для активних дій, визначення мети, вибору професії, побудови кар’єри й переходу на нову роботу. Корисно проводити час на свіжому повітрі, медитувати і займатися духовними практиками.
15 лютого – день сміливих проектів, колективних справ, благодійності та допомоги іншим людям. Варто прислухатися до інтуїції.
23 лютого – день підходить для наукової й дослідницької роботи, розумових занять та духовних практик.
27 лютого – сімейний день, який варто провести з рідними. Можна починати нові справи, проєкти, традиції.
Сприятливі дні для різних справ за місячним календарем на лютий 2026 року
- Для подорожей: 1, 3, 5, 7, 8, 9, 19, 25, 28.
- Для нових починань: 1, 7, 15, 19, 27.
- Для фінансових або юридичних справ: 4, 7, 8, 9, 15, 25, 27.
- Для творчості та спорту: 1, 7, 8, 9, 16, 19, 23.
- Для взаємин (ділових і романтичних): 3, 4, 7, 8, 23, 24.
- Для походу до лікаря: 1, 7, 8, 9, 19, 23.
Несприятливі дні у лютому 2026 року
У лютому несприятливими за місячним календарем будуть 2, 11, 14, 17, 20, 22, 26 числа.
У ці дні рекомендується уникати конфліктів, ухвалення важливих рішень, нових починань та негативних емоцій. Не варто перевантажувати організм як фізично, так і емоційно. Присвятіть час відпочинку, духовним практикам та відновленню сил.