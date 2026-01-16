Місячний календар на лютий 2026 року допоможе зорієнтуватися, які дні будуть вдалими для активних дій, фінансових рішень та нових починань, а коли краще взяти паузу і відпочити.

Астрологи радять зважати на фази супутника Землі, щоб ефективніше планувати свій час в останній місяць зими.

Факти ICTV підготували місячний календар на лютий 2026 року з переліком сприятливих і несприятливих дат для різних справ.

Фази Місяця у лютому 2026 року

1 лютого – Місяць, що росте.

2 лютого – повний Місяць.

3-16 лютого – спадний Місяць.

17 лютого – молодик.

18-28 лютого – Місяць, що росте.

Місячний календар на лютий 2026 – сприятливі дні

Цього місяця варто звернути увагу на такі дні – 4, 8, 9, 15, 23, 27 лютого.

4 лютого – день енергії, натхнення та емоцій. Підходить для заручин, одруження, знайомств і контактів із представниками протилежної статі.

8-9 лютого – вдалі дні для активних дій, визначення мети, вибору професії, побудови кар’єри й переходу на нову роботу. Корисно проводити час на свіжому повітрі, медитувати і займатися духовними практиками.

15 лютого – день сміливих проектів, колективних справ, благодійності та допомоги іншим людям. Варто прислухатися до інтуїції.

23 лютого – день підходить для наукової й дослідницької роботи, розумових занять та духовних практик.

27 лютого – сімейний день, який варто провести з рідними. Можна починати нові справи, проєкти, традиції.

Сприятливі дні для різних справ за місячним календарем на лютий 2026 року

Для подорожей: 1, 3, 5, 7, 8, 9, 19, 25, 28.

Для нових починань: 1, 7, 15, 19, 27.

Для фінансових або юридичних справ: 4, 7, 8, 9, 15, 25, 27.

Для творчості та спорту: 1, 7, 8, 9, 16, 19, 23.

Для взаємин (ділових і романтичних): 3, 4, 7, 8, 23, 24.

Для походу до лікаря: 1, 7, 8, 9, 19, 23.

Несприятливі дні у лютому 2026 року

У лютому несприятливими за місячним календарем будуть 2, 11, 14, 17, 20, 22, 26 числа.

У ці дні рекомендується уникати конфліктів, ухвалення важливих рішень, нових починань та негативних емоцій. Не варто перевантажувати організм як фізично, так і емоційно. Присвятіть час відпочинку, духовним практикам та відновленню сил.