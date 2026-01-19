Февраль – это период стабилизации после начала года, когда организм постепенно входит в ритм, а внешние изменения даются легче. Именно в это время многие планируют обновление прически, коррекцию формы или уходовые процедуры для волос.

Лунный календарь стрижек на февраль 2026 года поможет выбрать благоприятные дни для стрижки, окрашивания и восстановления волос с учетом фаз Луны, чтобы результат был прогнозируемым и держался дольше.

Когда лучше стричь волосы в феврале 2026 года

Фазы Луны традиционно учитывают при планировании стрижек и ухода за волосами. В феврале 2026 года они распределяются достаточно равномерно, что позволяет выбрать как дни для активного роста, так и периоды для оздоровления и сохранения формы.

Фазы Луны в феврале 2026 года и их влияние на волосы

Растущая Луна (1, 18-28 февраля) – этот период считают благоприятным для стрижек, если вы хотите, чтобы волосы быстрее отрастали, были гуще и сильнее. Во время роста Луны также хорошо планировать окрашивание и питательные процедуры – волосы лучше воспринимают уход, а цвет держится дольше.

– этот период считают благоприятным для стрижек, если вы хотите, чтобы волосы быстрее отрастали, были гуще и сильнее. Во время роста Луны также хорошо планировать окрашивание и питательные процедуры – волосы лучше воспринимают уход, а цвет держится дольше. Полнолуние (2 февраля) – в день полнолуния волосы могут быть более чувствительными. Радикальные изменения – сложные стрижки или резкое окрашивание – лучше отложить. Если планировать процедуры, то максимально деликатные.

– в день полнолуния волосы могут быть более чувствительными. Радикальные изменения – сложные стрижки или резкое окрашивание – лучше отложить. Если планировать процедуры, то максимально деликатные. Убывающая Луна (3-16 февраля) – в этот период рост волос замедляется, зато форма прически сохраняется дольше, а кончики меньше секутся. Время подходит для коррекции формы, очищения кожи головы, восстанавливающих масок и процедур против выпадения.

– в этот период рост волос замедляется, зато форма прически сохраняется дольше, а кончики меньше секутся. Время подходит для коррекции формы, очищения кожи головы, восстанавливающих масок и процедур против выпадения. Новолуние (17 февраля) – в новолуние не рекомендуют делать резкие изменения. Волосы могут реагировать непредсказуемо, поэтому в этот день лучше воздержаться от стрижки и окрашивания, ограничившись легким уходом.

Лунный календарь стрижек на февраль 2026 года

Благоприятные дни для стрижки приходятся на 4-6, 11-13, 18-21, 25-28 февраля. Эти дни подходят как для обновления формы, так и для укрепления волос, в зависимости от фазы Луны.

Даты для коррекции и оздоровительных процедур стоит выбрать следующие: 7-10, 14-16 февраля – оптимальные для подравнивания кончиков, ухода за кожей головы, восстановления структуры волос без акцента на быстрый рост.

Не рекомендуется стричься 2 февраля (полнолуние) и 17 февраля (новолуние). Также стоит избегать стрижки в дни плохого самочувствия или повышенной усталости.

Уход за волосами в феврале 2026 года по фазам Луны

Растущая Луна (1, 18-28 февраля) – лучшее время для питательных и восстанавливающих процедур. Маски, масла, ампульный уход, средства для блеска и объема дадут более заметный эффект. В конце месяца целесообразно сочетать стрижку с комплексным уходом.

В полнолуние (2 февраля) рекомендуется минимизировать агрессивные воздействия: избегать горячей укладки, глубоких химических процедур и экспериментов. Лучше выбрать мягкое увлажнение и спокойный уход.

На время убывающей Луны (3-16 февраля) приходится удачный период для очищения и укрепления. Хорошо работают скрабы для кожи головы, детокс-уход, средства против выпадения и маски для корней и длины. Это также время, когда стрижка помогает избавиться от ослабленных или секущихся кончиков.

В новолуние (17 февраля) уход должен быть максимально деликатным: мягкие шампуни, легкие кондиционеры, минимум стайлинга и механического воздействия. Любые радикальные процедуры лучше отложить.

