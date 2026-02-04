Февраль 2026 года пройдет относительно спокойно, однако некоторые дни могут отличаться незначительными колебаниями магнитного поля.

Предварительные прогнозы Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) свидетельствуют, что в последний месяц зимы ожидаются преимущественно слабые магнитные бури уровня G1.

Когда именно возможны магнитные бури в феврале 2026 года и как уменьшить их влияние на организм — читайте далее в материале.

Магнитные бури в феврале 2026 года

По данным Space Weather Prediction Center (SWPC) – официального центра прогнозирования космической погоды NOAA – наивысшая геомагнитная активность ожидается в середине месяца — с 13 по 16 февраля.

Именно в этот период возможны слабые магнитные бури уровня G1, которые могут вызывать головную боль, усталость, раздражительность, сонливость или колебания артериального давления.

Также незначительные колебания магнитного поля прогнозируются 9–10 февраля. В остальные дни месяца магнитосфера Земли будет оставаться преимущественно спокойной или с минимальными колебаниями.

Официальные 27-дневные и 3-дневные прогнозы NOAA обновляются в реальном времени, поэтому перед каждым периодом повышенной активности стоит проверять актуальные данные на сайте swpc.noaa.gov.

Как улучшить самочувствие во время магнитных бурь

В периоды повышенной геомагнитной активности врачи советуют уменьшить физические и эмоциональные нагрузки, соблюдать режим сна и отдыха, а также пить достаточное количество воды. Следует избегать переутомления, стрессов и чрезмерного употребления кофе или алкоголя.

Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и хроническими недугами рекомендуют внимательнее следить за самочувствием и, при необходимости, иметь под рукой назначенные врачом препараты.

