Березень 2026 року принесе не лише календарну весну, а й астрологічні зміни. Фази Місяця, які і завжди, впливатимуть на наш емоційний стан, продуктивність і здатність ухвалювати рішення.

Факти ICTV підготували місячний календар на березень 2026 року, аби знали, які дні на початку весни будуть сприятливими, а які ні.

Фази Місяця у березні 2026 року

1-2 березня – Місяць, що росте.

3 березня – повний Місяць.

3-18 березня – спадний Місяць.

19 березня – молодик.

20-31 березня – Місяць, що росте.

Місячний календар на березень 2026 – сприятливі дні

Цього місяця варто звернути увагу на такі дні – 3, 6, 10, 11, 20, 24, 28 березня.

3 березня – вдалий час для вдосконалення своїх здібностей і занять різними хоббі. Сприятливо починати нові справи.

6 березня – день підходить для знайомств, заручин, одруження, а також для святкування інших важливих подій.

10 березня – цього дня добре задумувати та реалізовувати великі проєкти і плани. Одна із кращих дат для активних дій, побудови кар’єри й переходу на нову роботу.

11 березня – можна сміливо діяти, починати нові справи та братися за нові проєкти.

20 березня – цього дня можна починати все: від оздоровчих програм до великих бізнес-проєктів. Потрібно бути щедрим і не скупитися на подарунки, гарні справи й позитивні емоції.

24 березня – день підходить для наукової й дослідницької роботи, розумових занять та духовних практик.

28 березня – енергію цього дня варто спрямувати на благо сім’ї. Успішний день для бізнесу, особливо сімейного.

Сприятливі дні для різних справ за місячним календарем на березень 2026 року

Для подорожей: 3, 5, 7, 11, 20, 26, 29.

Для нових починань: 3, 10, 17, 20, 28.

Для фінансових або юридичних справ: 3, 10, 17, 26.

Для творчості та спорту: 3, 10, 11, 18, 20, 24.

Для взаємин (ділових і романтичних): 3, 5, 6, 10, 20, 24, 28.

Для походу до лікаря: 3, 10, 11, 20, 24 28.

Несприятливі дні у березні 2026 року

У березні несприятливими за місячним календарем будуть 1, 4, 13, 16, 19, 21, 23 числа.

У ці дні варто уникати конфліктів, нових починань та ухвалення важливих рішень. Астрологи радять не піддаватися емоційним імпульсам і не реагувати різко на провокації, адже зростає ризик непорозумінь і помилок.

Краще присвятити час завершенню поточних справ, внутрішньому відновленню, відпочинку та духовним практикам.

