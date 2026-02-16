Місячний календар на березень 2026: несприятливі дати і періоди сили
Березень 2026 року принесе не лише календарну весну, а й астрологічні зміни. Фази Місяця, які і завжди, впливатимуть на наш емоційний стан, продуктивність і здатність ухвалювати рішення.
Факти ICTV підготували місячний календар на березень 2026 року, аби знали, які дні на початку весни будуть сприятливими, а які ні.
Фази Місяця у березні 2026 року
- 1-2 березня – Місяць, що росте.
- 3 березня – повний Місяць.
- 3-18 березня – спадний Місяць.
- 19 березня – молодик.
- 20-31 березня – Місяць, що росте.
Місячний календар на березень 2026 – сприятливі дні
Цього місяця варто звернути увагу на такі дні – 3, 6, 10, 11, 20, 24, 28 березня.
3 березня – вдалий час для вдосконалення своїх здібностей і занять різними хоббі. Сприятливо починати нові справи.
6 березня – день підходить для знайомств, заручин, одруження, а також для святкування інших важливих подій.
10 березня – цього дня добре задумувати та реалізовувати великі проєкти і плани. Одна із кращих дат для активних дій, побудови кар’єри й переходу на нову роботу.
11 березня – можна сміливо діяти, починати нові справи та братися за нові проєкти.
20 березня – цього дня можна починати все: від оздоровчих програм до великих бізнес-проєктів. Потрібно бути щедрим і не скупитися на подарунки, гарні справи й позитивні емоції.
24 березня – день підходить для наукової й дослідницької роботи, розумових занять та духовних практик.
28 березня – енергію цього дня варто спрямувати на благо сім’ї. Успішний день для бізнесу, особливо сімейного.
Сприятливі дні для різних справ за місячним календарем на березень 2026 року
- Для подорожей: 3, 5, 7, 11, 20, 26, 29.
- Для нових починань: 3, 10, 17, 20, 28.
- Для фінансових або юридичних справ: 3, 10, 17, 26.
- Для творчості та спорту: 3, 10, 11, 18, 20, 24.
- Для взаємин (ділових і романтичних): 3, 5, 6, 10, 20, 24, 28.
- Для походу до лікаря: 3, 10, 11, 20, 24 28.
Несприятливі дні у березні 2026 року
У березні несприятливими за місячним календарем будуть 1, 4, 13, 16, 19, 21, 23 числа.
У ці дні варто уникати конфліктів, нових починань та ухвалення важливих рішень. Астрологи радять не піддаватися емоційним імпульсам і не реагувати різко на провокації, адже зростає ризик непорозумінь і помилок.
Краще присвятити час завершенню поточних справ, внутрішньому відновленню, відпочинку та духовним практикам.