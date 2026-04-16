На міжнародних змаганнях зі спортивних танців у місті Блекпул (Велика Британія) здобула золото 6-річна українка Меланія Сердюкова.

Про це повідомили у ліцеї №314 Дарницького району Києва, де дівчинка навчається у першому класі.

Як перемогла 6-річна українка

Зазначається, що дівчинка виборола перше місце та стала фіналісткою одразу в кількох категоріях.

Вона взяла участь у турнірах Blackpool Junior Dance Festival та WDC/AL European Open to the World Championships.

За даними представників ліцею, головний здобуток 6-річної Меланії – перемога в категорії Діти до 7 років (Вальс).

Це вже не перша така перемога українки. Цьогорічне золото – підтвердження її минулорічного титулу чемпіонки.

Також школярка увійшла до фіналу в низці інших номінацій:

Діти до 8 років (Фокстрот);

Діти до 8 років (Фокстрот і Танго);

Діти до 8 років (Танго);

Діти до 8 років (Вальс і Квікстеп);

Дівчата до 8 років (Вальс, Танго, Квікстеп);

Діти до 7 років: Чемпіон чемпіонів (Ча-ча-ча).

Нагадаємо, українські фігуристи виграли бронзу в танцях на льоду на юніорському ЧС-2026.

Фото: ліцей №314

