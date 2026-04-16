6-річна танцівниця з Києва знову стала найкращою на турнірі у Британії
- 6-річна Меланія Сердюкова вдруге поспіль перемогла на міжнародному турнірі в Блекпулі.
- Дівчинка здобула золото у категорії Діти до 7 років (Вальс).
- Також українка вийшла у фінали одразу в кількох категоріях з різними танцями.
На міжнародних змаганнях зі спортивних танців у місті Блекпул (Велика Британія) здобула золото 6-річна українка Меланія Сердюкова.
Про це повідомили у ліцеї №314 Дарницького району Києва, де дівчинка навчається у першому класі.
Як перемогла 6-річна українка
Зазначається, що дівчинка виборола перше місце та стала фіналісткою одразу в кількох категоріях.
Вона взяла участь у турнірах Blackpool Junior Dance Festival та WDC/AL European Open to the World Championships.
За даними представників ліцею, головний здобуток 6-річної Меланії – перемога в категорії Діти до 7 років (Вальс).
Це вже не перша така перемога українки. Цьогорічне золото – підтвердження її минулорічного титулу чемпіонки.
Також школярка увійшла до фіналу в низці інших номінацій:
- Діти до 8 років (Фокстрот);
- Діти до 8 років (Фокстрот і Танго);
- Діти до 8 років (Танго);
- Діти до 8 років (Вальс і Квікстеп);
- Дівчата до 8 років (Вальс, Танго, Квікстеп);
- Діти до 7 років: Чемпіон чемпіонів (Ча-ча-ча).
