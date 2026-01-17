Меган Маркл поделилась романтическим видео с принцем Гарри, которое сняла их 4-летняя дочь Лилибет. Также герцогиня Сассекская подхватила популярный в сети тренд и показала фото, сделанное в 2016 году.

Меган Маркл станцевала с принцем Гарри

На личной странице в Instagram герцогиня опубликовала черно-белое видео, на котором танцует посреди двора со своим мужем. Романтический момент запечатлела дочь супругов, принцесса Лилибет.

— Когда 2026 год кажется таким же, как 2016 год, — подписала ролик Меган.

Герцогиня дополнила пост фотографией 10-летней давности, на которой позирует в объятиях Гарри посреди водоема.

Кадр был сделан в августе 2016 года во время пятидневного похода в Ботсване. Это было третье свидание пары, и именно там они начали влюбляться друг в друга.

Тенденция показывать себя в 2016 году появилась в социальных сетях благодаря новому фильтру TikTok, вдохновленному этим годом. По данным TikTok, за последнюю неделю количество поисковых запросов “2016” выросло на 452%. Люди со всего мира публикуют свои воспоминания 10-летней давности.

