Геомагнитная ситуация в мае 2026 года, по предварительным прогнозам, будет преимущественно спокойной, однако отдельные периоды повышенной активности возможны.

По данным Центра прогнозирования космической погоды NOAA, в течение месяца ожидаются в основном слабые возмущения магнитного поля Земли.

Когда возможны магнитные бури в мае 2026 года, какие периоды могут быть беспокойными и как это влияет на самочувствие – рассказываем дальше.

Сейчас смотрят

Магнитные бури в мае 2026 года

По оценкам SWPC NOAA, в мае 2026 года возможны преимущественно слабые геомагнитные колебания (уровень G1 или ниже).

Такие возмущения обычно не оказывают существенного влияния на технические системы, однако могут сказываться на самочувствии метеочувствительных людей.

Геомагнитная активность формируется под влиянием процессов на Солнце и часто носит волнообразный характер, связанный с его вращением (около 27 дней). Именно поэтому за месяц возможны несколько периодов нестабильности.

Ориентировочные периоды повышенной геомагнитной активности в мае 2026 года:

начало месяца (1-4 мая);

вторая декада (около 10-14 мая);

середина месяца (16-18 мая);

третья декада (20-23 мая);

конец месяца (27-30 мая).

В эти периоды возможно кратковременное повышение геомагнитной активности или слабые магнитные бури. В другие дни магнитосфера Земли, по прогнозам, будет оставаться относительно стабильной.

В то же время, специалисты космической погоды отмечают: точные даты магнитных бурь заранее не определяются. Прогнозы обновляются в краткосрочной перспективе — через несколько дней вперед — и могут меняться в зависимости от солнечной активности.

Как улучшить самочувствие во время магнитных бурь

Во время периодов геомагнитной активности врачи советуют придерживаться простых рекомендаций, помогающих организму легче адаптироваться.

Прежде всего, важно соблюдать режим сна и избегать переутомления. В такие дни организм может острее реагировать на нагрузку.

Также следует пить достаточно воды, чтобы поддерживать нормальную работу сердечно-сосудистой системы.

Рекомендуют ограничить кофе, алкоголь и тяжелую пищу – они могут усиливать головную боль, усталость или раздражительность.

Полезны будут спокойные прогулки на свежем воздухе, легкая физическая активность и полноценный отдых. Если самочувствие заметно ухудшается, следует обратиться к врачу.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.