Геомагнітна ситуація у травні 2026 року, за попередніми прогнозами, буде переважно спокійною, однак окремі періоди підвищеної активності можливі.

За даними Центру прогнозування космічної погоди NOAA, упродовж місяця очікуються здебільшого слабкі збурення магнітного поля Землі.

Коли можливі магнітні бурі у травні 2026 року, які періоди можуть бути неспокійними та як це впливає на самопочуття — розповідаємо далі.

Магнітні бурі у травні 2026 року

За оцінками SWPC NOAA, у травні 2026 року ймовірні переважно слабкі геомагнітні коливання (рівень G1 або нижче).

Такі збурення зазвичай не мають суттєвого впливу на технічні системи, однак можуть позначатися на самопочутті метеочутливих людей.

Геомагнітна активність формується під впливом процесів на Сонці та часто має хвилеподібний характер, пов’язаний з його обертанням (близько 27 днів). Саме тому протягом місяця можливі кілька періодів нестабільності.

Орієнтовні періоди підвищеної геомагнітної активності у травні 2026:

початок місяця (1–4 травня);

друга декада (близько 10–14 травня);

середина місяця (16–18 травня);

третя декада (20–23 травня);

кінець місяця (27–30 травня).

У ці періоди можливе короткочасне підвищення геомагнітної активності або слабкі магнітні бурі. В інші дні магнітосфера Землі, за прогнозами, залишатиметься відносно стабільною.

Водночас фахівці космічної погоди наголошують: точні дати магнітних бур заздалегідь не визначаються. Прогнози оновлюються у короткостроковій перспективі — за кілька днів наперед — і можуть змінюватися залежно від сонячної активності.

Як покращити самопочуття під час магнітних бур

Під час періодів геомагнітної активності лікарі радять дотримуватися простих рекомендацій, які допомагають організму легше адаптуватися.

Передусім важливо дотримуватися режиму сну та уникати перевтоми. У такі дні організм може гостріше реагувати на навантаження.

Також варто пити достатньо води, щоб підтримувати нормальну роботу серцево-судинної системи.

Рекомендують обмежити каву, алкоголь і важку їжу — вони можуть посилювати головний біль, втому або дратівливість.

Корисними будуть спокійні прогулянки на свіжому повітрі, легка фізична активність і повноцінний відпочинок. Якщо самопочуття помітно погіршується, варто звернутися до лікаря.

