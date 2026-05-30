Оскароносная монтажер Марсия Лукас, внесшая значительный вклад в создание фильмов Звездные войны, умерла в возрасте 80 лет.

Об этом сообщает издание Variety.

Умерла Марсия Лукас – что известно

Адвокат семьи подтвердил, что причиной смерти Марсии Лукас стал рак. Лукас скончалась в своем доме в Ранчо-Мираже, штат Калифорния.

– Марсию будут помнить как блестящую рассказчицу, первопроходицу для женщин в кино, любящую мать и бабушку, щедрую ведущую и верную подругу, чей юмор и блеск наполнили каждую комнату, в которую она вошла. Ее влияние на фильм Звездные войны неизгладимо, но те, кто знал ее лучше всего, будут помнить, как она заставляла людей чувствовать себя более яркими, красивыми, веселыми и исполненными любви, – говорится в заявлении семьи Лукас.

Там отметили, что она была известна своим эмоциональным интеллектом, быстрым ритмом и удивительной человечностью – редкой способностью находить правду сцены и приносить сердце, импульс и ясность на экраны.

Творческий путь и известнейшие работы

Заметим, что Марсия Лукас получила премию Оскар за монтаж фильма Звездные войны (1977). Она до сих пор считается одним из тех людей, которые существенно повлияли на формирование оригинальной трилогии Джорджа Лукаса.

Также Марсия Лукас работала над монтажом таких лент:

Американское граффити (номинация на Оскар);

Возвращение Джедая;

Таксист Мартина Скорсезе;

Нью-Йорк; Нью-Йорк;

Алиса здесь больше не живет.

В киноиндустрии ее часто называли “секретным оружием” Джорджа Лукаса благодаря влиянию на структуру сцен, персонажей и финальный монтаж.

По данным источников, Марсия Лукас активно участвовала в творческих обсуждениях сценария Звездных войн и помогала формировать ключевые сюжетные решения.

В частности, именно она, по воспоминаниям Джорджа Лукаса, поддержала идею гибели Оби-Вана Кеноби, что усилило драматическое напряжение истории.

Актер Марк Хэммилл также упоминал ее влияние, в частности в сохранении эмоциональной сцены с Люком Скайуокером и принцессой Леей, ставшей одной из самых известных в фильме.

Биография Марсии Лукас

Марсия Лу Гриффин родилась в Модесто и выросла в Северном Голливуде. Начинала карьеру как кинобиблиотекарша, однако впоследствии стала частью монтажной гильдии и работала с легендарной редактором Верной Филд.

Она познакомилась с Джорджем Лукасом во время работы над ранними проектами и в 1969 году вышла за него замуж. Пара развелась в 1983 году.

Ее второй брак, закончившийся в 1993 году, был с Томом Родригесом, работавшим менеджером по производству на ранчо Скайуокер.

У нее остались дочери Аманда Лукас и Эми Сопер, внуки Феликс Халликайнен, Элиана Халликайнен, Нокс Сопер и близкие, которых она называла “избранной семьей” – Сара Дайер и Джон Тейлор.

