Вселенная Звездных войн продолжает расширяться. Стриминговый сервис Disney+ официально объявил дату премьеры нового анимационного сериала от Lucasfilm Animation под названием Star Wars: Maul — Shadow Lord.

Первые эпизоды зрители увидят уже этой весной.

Дата премьеры Star Wars: Maul — Shadow Lord

Сериал начнет выходить на платформе 6 апреля. Новинки будут появляться порциями: каждую неделю Disney+ будет выпускать по две серии.

Финал сезона запланирован на особую для фанатов дату — 4 мая, когда во всем мире отмечают День Звездных войн.

События в Star Wars: Maul — Shadow Lord продолжат историю Войны клонов. В центре сюжета — Дарт Мол, который пытается возродить свой криминальный синдикат. Для этого он выбирает планету, до которой еще не добралась Империя.

Именно там бывший ситх встречает разочарованную молодую джедайку-падавана. Мол видит в ней потенциальную ученицу, которая поможет ему воплотить план мести.

– Времена изменились. Я покажу тебе галактику такой, какая она есть на самом деле», — говорит главный герой в первом трейлере.

Кто работает над проектом

Создателем сериала стал Дэйв Филони, который уже много лет является ключевой фигурой в развитии анимационной вселенной Звездных войн. Вместе с ним над разработкой работал Мэтт Михновец, а главным режиссером выступил Брэд Рау.

К озвучиванию персонажей вернулись знакомые фанатам актеры. Сэм Витвер снова подарит свой голос Молу, а Гидеон Адлон озвучит Девон Изару (ту самую ученицу-падавана). Вагнер Моура сыграет Брандера Лоусона.

Также в актерском составе задействованы Ричард Айоади, Деннис Гейсберт и Ванесса Маршалл, которая вернется к роли Рук Каст.

Уже в этом году на большие экраны выйдет полнометражный фильм Мандалорец и Грогу. Сюжет ленты отталкивается от сериала Мандалорец, рассказывающего о путешествиях наемника после падения Галактической Империи и его встрече с существом той же расы, что и мастер Йода.

Источник : Deadline

