Оскароносна монтажерка Марсія Лукас, яка зробила значний внесок у створення фільмів Зоряні війни, померла у віці 80 років.

Про це повідомляє видання Variety.

Померла Марсія Лукас – що відомо

Адвокат родини підтвердив, що причиною смерті Марсії Лукас став рак. Лукас померла у своєму домі в Ранчо-Міраж, штат Каліфорнія.

– Марсію пам’ятатимуть як блискучу оповідачку, першопроходицю для жінок у кіно, люблячу матір та бабусю, щедру ведучу і вірну подругу, чий гумор та блиск наповнили кожну кімнату, в яку вона увійшла. Її вплив на фільм Зоряні війни незгладимий, але ті, хто знав її найкраще, пам’ятатимуть, як вона змушувала людей почуватися більш яскравими, красивішими, веселішими і сповненими кохання, – йдеться в заяві сім’ї Лукас.

Там наголосили, що вона була відома своїм емоційним інтелектом, швидким ритмом та дивовижною людяністю – рідкісною здатністю знаходити правду сцени і приносити серце, імпульс та ясність на екрани.

Творчий шлях та найвідоміші роботи

Зауважимо, що Марсія Лукас отримала премію Оскар за монтаж фільму Зоряні війни (1977). Вона й досі вважається однією з тих людей, що суттєво вплинули на формування оригінальної трилогії Джорджа Лукаса.

Також Марсія Лукас працювала над монтажем таких стрічок:

Американське графіті (номінація на Оскар);

Повернення Джедая;

Таксист Мартіна Скорсезе;

Нью-Йорк, Нью-Йорк;

Аліса тут більше не живе.

У кіноіндустрії її часто називали “секретною зброєю” Джорджа Лукаса завдяки впливу на структуру сцен, персонажів і фінальний монтаж.

За даними джерел, Марсія Лукас брала активну участь у творчих обговореннях сценарію Зоряних війн і допомагала формувати ключові сюжетні рішення.

Зокрема, саме вона, за спогадами Джорджа Лукаса, підтримала ідею загибелі Обі-Вана Кенобі, що підсилило драматичну напругу історії.

Актор Марк Гемілл також згадував її вплив, зокрема у збереженні емоційної сцени з Люком Скайвокером і принцесою Леєю, яка стала однією з найвідоміших у фільмі.

Біографія Марсії Лукас

Марсія Лу Гріффін народилася в Модесто та виросла в Північному Голлівуді. Починала кар’єру як кінобібліотекарка, однак згодом стала частиною монтажної гільдії та працювала з легендарною редакторкою Верною Філд.

Вона познайомилася з Джорджем Лукасом під час роботи над ранніми проєктами та в 1969 році вийшла за нього заміж. Пара розлучилася у 1983 році.

Її другий шлюб, який закінчився в 1993 році, був з Томом Родрігесом, який працював менеджером з виробництва на ранчо Скайвокер.

У неї залишилися дочки Аманда Лукас і Емі Сопер, онуки Фелікс Халлікайнен, Еліана Халлікайнен, Нокс Сопер та близькі, яких вона називала “обраною сім’єю” – Сара Дайер і Джон Тейлор.

