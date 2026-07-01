Кофе в Украине уже давно не просто о привычке, это настоящий ритуал — утром помогает настроиться на день, после обеда повысить концентрацию и производительность. И, заваривая или покупая себе фильтр-кофе или эспрессо, следует обращать внимание на собственные вкусовые предпочтения.

Кто-то любит, чтобы в профиле кофе была горчинка, другой выберет зерно, где главной нотой будет кислинка. Итак, какой сорт кофе выбрать в зависимости от предпочтений — где будет выражена кислинка, а какой сорт кофе будет самым крепким с горчинкой или наоборот с меньшим содержанием кофеина — читайте в материале.

Кофе в Украине: какой сорт выбрать

Почти вся 100% Арабика имеет выраженную кислинку, в отличие от робусты, в которой преобладает естественная горчинка. Это обусловлено разной высотой, на которой выращивают зерно. Робуста произрастает в нижних (до 800 м над уровнем моря) и средних горных поясах (800 – 1200 м).

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Арабика требует больших высот (обычно от 600 до 2000 метров над уровнем моря). Кения, Эфиопия или Колумбия — именно эти страны выращивают кофе в высокогорье, поэтому их зерна имеют наиболее выраженную кислинку.

Зерна из Бразилии, Индонезии, Индии — часто дают более мягкий, менее кислотный профиль.

Но кислотность кофе зависит не только от сорта. Вкусовой профиль также определяют:

метод обработки;

степень обжарки.

Так, “мытая” обработка имеет высшую степень кислотности, далее идут Honey (заметная, но более мягкая кислотность). Анаэробная ферментация дает ощущение кислотности больше как “ферментная”, винная или тропическая.

Во вкусовом профиле зерна натуральной обработки будет больше сладости, ягодности, плотного тела, иногда винных нот. Наименее кислотным будет кофе анаэробной натуральной или муссонной обработки.

Степень обжарки также оказывает влияние на кислотность. Наивысшую кислотность обычно имеют зерна светлой обжарки, поскольку при более короткой термической обработке фруктовые кислоты в них сохраняются лучше.

Кофе в Украине: в каком зерне будет больше кофеина

Если вы хотите крепкий кофе, то следует выбирать робусту. Дело в том, что этот сорт кофе выращивается на более низких высотах, где больше вредителей, которые могут навредить растению. Кофеин же является естественным отпугивателем, который растение производит для защиты от насекомых.

Если же вы хотите меньше кофеина, то выбирайте арабику. Сбалансированность даст купаж двух сортов, где соотношение арабики и робусты будет 70/30 или 80/20.

RadioKava: как выбрать лучшее зерно

Несмотря на то, что из-за особенностей климата кофе в Украине не выращивают, именно местные производители его обжаривают, фасуют и раскрывают вкус импортированных зерен.

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