Кава в Україні вже давно не просто про звичку, а про ритуал – вранці, як налаштування на день, пообіді, як концентрація та підвищення продуктивності. І, заварюючи або купуючи собі фільтр-каву або еспресо, варто звертати увагу на власні смакові вподобання.

Хтось любить, аби у профілі кави була гірчинка, інший обере зерно, де головною нотою смаку буде кислинка. Тож, який сорт кави обрати в залежності від вподобань – де буде виражена кислинка, а яка кава буде найміцнішою та з гірчинкою або ж навпаки з меншим вмістом кофеїну – читайте у матеріалі.

Кава в Україні: який сорт обрати

Майже вся 100% Арабіка має виражено кислинку, на відмінну від Рабусти, у якій переважає природня гірчинка. Це обумовлено різною висотою, на якій вирощують зерно. Рабуста росте у у нижчих (до 800 м над рівнем моря) та середніх гірських поясах (800 – 1200 м).

Зараз дивляться

Арабіка вимагає великих висот (зазвичай від 600 до 2000 метрів над рівнем моря). Кенія, Ефіопія чи Колумбія – саме ці країни вирощують зерно у високогір’ї, яке має найбільш виражену кислинку.

Зерна ж з Бразилії, Індонезії, Індії — часто дають м’якший, менш кислотний профіль.

Але кислотність кави залежить не лише від сорту. Смаковий профіль також визначають:

метод обробки;

ступень обсмаження.

Так, “мита” обробка має найвищий ступень кислотності, далі йде Honey (помітна, але м’якша). Анаеробна ферментація дає відчуття кислотності більше як “ферментна”, винна або тропічна.

Кава натуральної обробки має у смаковому профілі більше солодкості, ягідності, щільного тіла, іноді винних нот. Найменш кислотною буде кава анаеробної натуральної або мусонної обробки.

Ступінь обсмаження також впливає на кислотність. Найвищу кислотність зазвичай мають зерна світлого обсмаження, оскільки під час коротшої термічної обробки фруктові кислоти в них зберігаються краще.

Кава в Україні: в якій буде більше кофеїну

Якщо ви хочете міцну каву, то варто обирати Робусту. Справа у тому, що цей сорт кави вирощується на нижчих висотах, де більше шкідників, які можуть нашкодити рослині. А кофеїн є природним відлякувачем, який вона виробляє для захисту від комах.

Якщо ж ви хочете менше кофеїну, то обирайте Арабіку. Збалансованість дасть купаж двох сортів, де співвідношення Арабіки та Рабусти між собою буде 70/30 або 80/20.

RadioKava: як обрати найкраще зерно

Не дивлячись на те, що через особливості клімату каву в Україні не вирощують, саме місцеві виробники її обсмажують, фасують і розкривають смак імпортованих зерен.

Однією з відомих українських ростерій та інтернет-магазином кави є RadioKava. Там представлений великий вибір способів заварювання кави – від зерна під еспресо до фільтр-кави або V60. Також там ви знайдете зерно різних методів обробки та ступеня обсмажування.

Крім того, у RadioKava можна знайти девайси для того, аби зварити запашну каву – від кавомолок до ваг та посуду для кави.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.