Все больше украинцев выбирают здоровый образ жизни и отказываются от вредных привычек. Однако многие люди до сих пор не представляют путешествия без пачки сигарет в сумке.

Однако незнание таможенных правил может стоить гораздо дороже, чем сами табачные изделия. Если превысить разрешенные нормы, придется платить пошлину, а в редких случаях сигареты могут даже изъять.

Правда, правила, действующие при выезде из Украины, не всегда совпадают с требованиями страны, в которую вы направляетесь. Поэтому даже разрешенное в Украине количество табачных изделий может стать причиной штрафов после пересечения границы.

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Сколько сигарет можно вывезти из Украины и какие нормы действуют для путешествий на автомобиле или автобусе, читайте в нашем материале.

Сколько пачек сигарет можно перевозить через границу

В Государственной таможенной службе Украины отмечают, что без уплаты таможенных платежей табачные изделия можно перевозить только для личного использования. Более того, это право имеют только лица, которым исполнилось 18 лет.

К тому же разрешенное количество зависит от того, каким транспортом человек пересекает государственную границу.

При пересечении границы наземным транспортом без декларирования можно вывезти один из следующих вариантов:

до 40 сигарет (две пачки);

или до 20 сигарил;

или до 10 сигар;

или до 50 граммов табака.

Эти нормы не суммируются. То есть нельзя одновременно перевозить две пачки сигарет и еще 50 г табака. Пассажир должен выбрать только одну из разрешенных категорий табачных изделий.

Сколько пачек сигарет можно перевозить через границу в Польшу

Даже если вы не превысили украинские нормы, это еще не значит, что проблемы не возникнут после пересечения границы.

Каждая страна устанавливает свои правила беспошлинного ввоза табачных изделий. Именно они будут действовать после въезда в ее территорию. Поэтому перед поездкой следует предварительно ознакомиться с требованиями таможенной службы страны назначения.

Для граждан, въезжающих в Польшу наземным транспортом из стран, не входящих в Европейский Союз, действуют следующие беспошлинные нормы:

40 сигарет (две пачки);

или 20 сигарил;

или 10 сигар;

или 50 граммов табака.

Как и в Украине, эти нормы применяются к табачным изделиям для личного пользования.

Сколько пачек сигарет можно перевозить через границу в Венгрию

Подобные правила действуют и при въезде в Венгрию из Украины. В Таможенной службе сообщили, что для путешественников от 17 лет венгерское законодательство позволяет без уплаты таможенных платежей ввезти один из следующих видов продукции:

40 сигарет;

или 20 сигарил весом до 3 грамма каждая;

или 10 сигар;

или 50 граммов табака;

или 15 мл жидкости для электронных сигарет;

или 25 граммов бездымного табака;

или 40 одноразовых электронных устройств новой категории;

или 15 мл жидкости для таких изделий;

или 400 изделий для нагрева табака.

Венгерские таможенные правила позволяют комбинировать разные виды табачных изделий. Однако действует важное условие, ведь их общая доля не должна превышать 100% установленной беспошлинной нормы.

Например, если человек перевозит 20 сигарет, то это составляет половину максимально разрешенного количества. В таком случае он может дополнительно без уплаты таможенных платежей ввезти еще:

5 сигар;

или 10 сигарил;

или 25 граммов табака.

Если же пассажир уже имеет при себе 40 сигарет, то есть использовал весь разрешенный лимит, добавлять другие табачные изделия без декларирования уже нельзя.

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