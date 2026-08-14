Украинский видеоблогер и рэпер Слевин Дадян во время пребывания в Польше мог стать целью киллера, нанятого российскими спецслужбами.

Об этом пишет RMF 24.

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Киллера родом из Донбасса задержали сотрудники полиции Варшавы в сотрудничестве с Агентством внутренней безопасности Польши.

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Как выяснилось, Слевин Дадян, он же Альберт Васильев, был обвинен Федеральной службой безопасности (ФСБ) России в том, что он осуществлял наблюдение и организовывал доставку в Московскую область дронов.

БпЛА якобы должны были использоваться для атак на стратегические объекты в российской столице и ее окрестностях. Отмечается, что они могли переправляться контрабандой из Словакии через Польшу и Беларусь.

Музыканта внесли в список лиц, причастных к экстремистской и террористической деятельности.

Кремль утверждает, что рэпер сотрудничает с украинскими спецслужбами. Сам он отрицает эти обвинения.

Слевин Дадян приобрел популярность, публикуя в интернете короткие юмористические видео. Он был одним из основателей украинской группы Грибы.

Позже он начал сольную карьеру как Киевстонер, снимался в фильмах. После вторжения России в Украину публично осудил эту агрессию.

Напомним, Генеральное консульство Украины во Вроцлаве сообщило о нападении на трех украинцев в польском городе Кожухув Любушского воеводства.

Украинские дипломаты отметили, что находятся на связи с пострадавшими и компетентными органами.

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