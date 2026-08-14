Рэпер Киевстонер мог стать целью киллера в Варшаве — СМИ
- Украинский рэпер Киевстонер мог стать целью киллера, которого российские спецслужбы наняли для покушения.
- Киллера родом из Донбасса задержали польские правоохранители в Варшаве.
Украинский видеоблогер и рэпер Слевин Дадян во время пребывания в Польше мог стать целью киллера, нанятого российскими спецслужбами.
Об этом пишет RMF 24.
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Киллера родом из Донбасса задержали сотрудники полиции Варшавы в сотрудничестве с Агентством внутренней безопасности Польши.
Как выяснилось, Слевин Дадян, он же Альберт Васильев, был обвинен Федеральной службой безопасности (ФСБ) России в том, что он осуществлял наблюдение и организовывал доставку в Московскую область дронов.
БпЛА якобы должны были использоваться для атак на стратегические объекты в российской столице и ее окрестностях. Отмечается, что они могли переправляться контрабандой из Словакии через Польшу и Беларусь.
Музыканта внесли в список лиц, причастных к экстремистской и террористической деятельности.
Кремль утверждает, что рэпер сотрудничает с украинскими спецслужбами. Сам он отрицает эти обвинения.
Слевин Дадян приобрел популярность, публикуя в интернете короткие юмористические видео. Он был одним из основателей украинской группы Грибы.
Позже он начал сольную карьеру как Киевстонер, снимался в фильмах. После вторжения России в Украину публично осудил эту агрессию.
Напомним, Генеральное консульство Украины во Вроцлаве сообщило о нападении на трех украинцев в польском городе Кожухув Любушского воеводства.
Украинские дипломаты отметили, что находятся на связи с пострадавшими и компетентными органами.