Генеральное консульство Украины во Вроцлаве отреагировало на нападение на троих украинских граждан в городе Кожухов Любушского воеводства.

Дипломаты заявили, что поддерживают связь с пострадавшими, а польская полиция в настоящее время устанавливает все обстоятельства и возможные мотивы инцидента.

Нападение на троих украинцев в Польше: что известно

В Генеральном консульстве Украины во Вроцлаве сообщили, что внимательно следят за расследованием нападения на троих граждан Украины.

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По информации дипломатического представительства, в результате инцидента пострадали трое украинцев. Обстоятельства происшествия и его возможные мотивы в настоящее время выясняют польские правоохранительные органы.

В консульстве подчеркнули, что решительно осуждают любые проявления ненависти, насилия и агрессии.

– Генеральное консульство находится на связи с пострадавшими, а также с компетентными органами и готово в пределах своих полномочий оказать необходимую консульскую помощь гражданам Украины, – говорится в заявлении.

Также украинских граждан в Польше призвали сохранять спокойствие, не поддаваться возможным провокациям и в случае каких-либо противоправных действий немедленно обращаться в полицию и дипломатические учреждения Украины.

По данным издания InPoland.net.pl, инцидент произошел вечером 1 августа около 21:25 на территории хостела, где проживают украинцы.

Пострадавшие рассказали журналистам, что отдыхали возле припаркованного автомобиля, из которого звучали украинские, польские и зарубежные песни. По словам одного из них, конфликт начался после того, как мимо компании проходил мужчина, обративший внимание на музыку.

После словесной перепалки, как утверждают украинцы, один из нападавших крикнул “Уезжай в Украину!”, после чего вернулся вместе с группой мужчин. Впоследствии между ними завязалась драка.

На следующий день, 2 августа, пострадавшие дали показания полиции. Правоохранители зафиксировали телесные повреждения и оформили материалы дела.

Кроме того, украинцы сообщили следователям о частной камере видеонаблюдения, установленной на соседнем здании, которая, по их словам, могла зафиксировать момент нападения.

На данный момент польская полиция официально не сообщала о возможных мотивах инцидента, задержании подозреваемых или результатах расследования.

Нападения на украинцев в Польше

В последнее время в Польше зафиксировали еще несколько нападений на граждан Украины.

Так, 1 августа в Гдыне правоохранители задержали 76-летнего гражданина Польши, который, по данным следствия, дважды ударил деревянной палкой по голове 40-летнюю украинку и скрылся с места происшествия.

Кроме того, во Вроцлаве группа польских мужчин напала на молодую украинскую пару, якобы услышав их акцент. Суд поместил подозреваемых под стражу на три месяца.

На фоне этих событий Министерство внутренних дел Польши заявило, что подобные преступления будут получать надлежащую реакцию со стороны правоохранительных органов. В то же время премьер-министр Польши Дональд Туск призвал президента Кароля Навроцкого публично отреагировать на эти инциденты.

27 июля в польском Вроцлаве избили украинцев за то, что они говорили на родном языке. Суд во Вроцлаве отправил под трехмесячный арест двух мужчин, подозреваемых в жестоком избиении украинской пары.

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