Український відеоблогер і репер Слевін Дадян під час перебування в Польщі міг стати ціллю кілера, найнятого російськими спецслужбами.

Про це пише RMF 24.

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Як з’ясувалося, Слевін Дадян, а насправді Альберт Васильєв, був звинувачений Федеральною службою безпеки (ФСБ) Росії у тому, що він здійснював нагляд та організовував доставку до Московської області дронів.

БпЛА нібито мали використовуватися для атак на стратегічні об’єкти в російській столиці та її околицях. Зазначається, що вони могли переправлятися контрабандою зі Словаччини через Польщу та Білорусь.

Музиканта внесли до списку осіб, причетних до екстремістської та терористичної діяльності.

Кремль стверджує, що репер співпрацює з українськими спецслужбами. Сам він заперечує ці звинувачення.

Слевін Дадян здобув популярність, публікуючи в інтернеті короткі гумористичні відео. Він був одним із засновників українського гурту Гриби.

Згодом він розпочав сольну кар’єру як Київстонер, грав у фільмах. Після вторгнення Росії в Україну публічно засудив цю агресію.

Нагадаємо, Генеральне консульство України у Вроцлаві повідомило про напад на трьох українців в польському місті Кожухів Любуського воєводства.

Українські дипломати зазначили, що перебувають на зв’язку з постраждалими та компетентними органами.

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