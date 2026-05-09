Готовил убийство чиновника ВМС ВСУ до 9 мая: в Одессе задержали агента Кремля
- СБУ предотвратила покушение на чиновника ВМС ВСУ в Одессе и задержала агента РФ, который готовил убийство 9 мая.
- По данным следствия, киллер должен был расстрелять украинского офицера возле его дома из автомата АК-74, полученного из тайника.
- Задержанным оказался рецидивист из Донбасса, которому уже сообщили о подозрении в госизмене и покушении на теракт.
Контрразведка СБУ предотвратила покушение на чиновника Военно-Морских сил ВСУ в Одессе. Российский агент, который готовился к убийству украинского офицера, был задержан во время спецоперации 8 мая.
В Одессе предупредили убийство украинского офицера
По данным Службы безопасности Украины, покушение планировалось 9 мая. В российских спецслужбах рассчитывали использовать убийство для создания пропагандистского эффекта.
Следствие установило, что исполнителем должен стать завербованный рецидивист из Донбасса, который ранее был осужден за умышленное убийство. Мужчина искал “легкий заработок” в Telegram-каналах, где и попал в поле зрения российских кураторов.
После вербовки агент прибыл в Одессу, арендовал квартиру и начал слежку за украинским военным. Он изучил маршрут передвижения офицера, близлежащую территорию и определил место для засады.
По информации СБУ, фигурант планировал открыть огонь по офицеру в момент, когда тот будет выезжать со двора на автомобиле. Для выполнения задания агент получил координаты схрона, где были автомат АК-74 и боеприпасы. Оружие он перевозил в сумке с двойным дном.
Во время обысков правоохранители изъяли автомат, заряженные магазины и мобильный телефон с доказательствами связи с российскими спецслужбами.
Задержанному сообщили о подозрении по статьям о государственной измене в условиях военного положения и незаконченном покушении на теракт.
В настоящее время он находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.