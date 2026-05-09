Контрразведка СБУ предотвратила покушение на чиновника Военно-Морских сил ВСУ в Одессе. Российский агент, который готовился к убийству украинского офицера, был задержан во время спецоперации 8 мая.

В Одессе предупредили убийство украинского офицера

По данным Службы безопасности Украины, покушение планировалось 9 мая. В российских спецслужбах рассчитывали использовать убийство для создания пропагандистского эффекта.

Следствие установило, что исполнителем должен стать завербованный рецидивист из Донбасса, который ранее был осужден за умышленное убийство. Мужчина искал “легкий заработок” в Telegram-каналах, где и попал в поле зрения российских кураторов.

Сейчас смотрят

После вербовки агент прибыл в Одессу, арендовал квартиру и начал слежку за украинским военным. Он изучил маршрут передвижения офицера, близлежащую территорию и определил место для засады.

По информации СБУ, фигурант планировал открыть огонь по офицеру в момент, когда тот будет выезжать со двора на автомобиле. Для выполнения задания агент получил координаты схрона, где были автомат АК-74 и боеприпасы. Оружие он перевозил в сумке с двойным дном.

Во время обысков правоохранители изъяли автомат, заряженные магазины и мобильный телефон с доказательствами связи с российскими спецслужбами.

Задержанному сообщили о подозрении по статьям о государственной измене в условиях военного положения и незаконченном покушении на теракт.

В настоящее время он находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.