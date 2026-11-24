Зростальний Місяць у грудні 2026 року — це найкращий період для тих, хто хоче встигнути реалізувати задумане до завершення року.

Цей час традиційно посилює енергію, допомагає розв’язати складні питання та відкриває вікно можливостей для нових стартів.

Коли саме у грудні 2026 року Місяць перебуватиме у фазі зростання, які дні стануть найвдалішими, а від яких дій краще утриматися — розповідаємо у матеріалі Фактів ICTV.

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Коли буде зростальний Місяць у грудні 2026 року

Спадний Місяць: 1 – 8 грудня.

Молодик: 9 грудня.

Зростальний Місяць: 10 – 23 грудня.

Повня: 24 грудня.

Зростальний Місяць у грудні 2026 року — що можна і не можна робити

10 грудня — день, коли варто скласти детальний графік справ до кінця року, підтримати тіло тренуванням або придбати корисні дрібниці для дому.

11 грудня — сприятливий момент для нових знайомств і ділових переговорів. Щоб не зіпсувати день, не довіряйте пліткам.

12 грудня — чудова дата для візиту до перукаря, якщо хочете прискорити ріст волосся.

13 грудня — день натхнення, культурних подій, творчих експериментів і теплих романтичних зустрічей.

14 грудня — вдалий час для створення затишку вдома. Головне правило дня — не втручатися в чужі суперечки.

15 грудня — цього дня оберіть спорт або прогулянку на свіжому повітрі.

16 грудня — сьогодні в робочих розмовах уникайте надмірної впертості й прислухайтеся до порад колег.

17 грудня — вдала дата для зміцнення ділових контактів.

18 грудня — сьогодні сміливо беріться за майнові питання чи укладайте серйозні угоди.

19 грудня — щоб не зіпсувати стосунки з близькими, відкладіть подалі заздрощі й ревнощі, натомість використайте цей день для щирої розмови з партнерами.

20 грудня — ця дата ідеально підходить для добрих справ, участі в соціальних проєктах та освідчення в коханні.

21 грудня — поставте на паузу інтенсивний спорт і відмовтеся від алкоголю, адже зараз організму найбільше потрібне тихе перезавантаження та відновлення внутрішнього ресурсу перед новорічними святами.

22 грудня — зупиніться, щоб оцінити пройдений шлях: зафіксуйте свої перемоги, проаналізуйте результати роботи та знайдіть час для душевного спокою й саморозвитку.

23 грудня — перед настанням повні спокійно закрийте поточні робочі завдання та збережіть внутрішню енергію.

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