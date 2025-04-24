Учені з’ясували, що суміші харчових добавок можуть підвищити ризик розвитку діабету

Команда вчених із кількох французьких університетів під час дослідження виявила, що суміші кількох харчових добавок можуть підвищити ризик розвитку діабету.

Коктейль добавок

Останніми роками вчені виявили, що деякі добавки, такі як емульгатори, барвники та штучні підсолоджувачі, пов’язані з проблемами зі здоров’ям. Однак дослідження зазвичай зосереджувалися на впливі однієї речовини або типу добавки.

– Але ультраоброблені продукти часто містять цілий коктейль добавок. І багато людей з’їдають більше одного ультрапереробленого продукту за день, – ідеться в повідомленні.

Дослідження

Під час наукового експерименту вчені спостерігали за приблизно 100 тис. осіб протягом восьми років. Було виявлено, що дві комбінації добавок пов’язані з підвищеним ризиком розвитку діабету II типу.

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Одна суміш містила кілька емульгаторів, включно з гуаровою камеддю і карагенаном, які змінюють текстуру їжі. За словами вчених, ця комбінація зазвичай міститься в таких продуктах, як курячі та овочеві бульйони, сальса, маргарин і десерти на молочній основі, такі як шоколадний мус.

Інша суміш містила кілька барвників і штучні підсолоджувачі, які часто містяться в газованій воді та інших напоях.

Учасники дослідження повідомляли про все, що вони їли та пили, включно з назвами продуктів, протягом кількох 24-годинних періодів.

Дослідники протестували три інші комбінації, але не виявили додаткових ризиків діабету. Вони зазначають, що їхній аналіз враховував різні фактори, включно з віком, індексом маси тіла та сімейною історією хвороби.

Джерело : The Wall Street Journal

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