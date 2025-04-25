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Виктория Яснопольская, журналист раздела Медицина

Регулярное употребление курицы связано с риском ранней смерти от рака ЖКТ — исследование

м'ясо курки і ризик раку
Фото: Pixabay

Команда ученых Национального института гастроэнтерологии в Италии выявила связь между регулярным употреблением в пищу птицы и ранней смертью из-за рака пищеварительной системы. Исследователи проанализировали данные 4869 взрослых за 20-летний период.

Интересно, что предыдущие исследования показали, что употребление птицы (преимущественно курятины) является более полезным для здоровья, чем красного мяса, как источника белка и несет меньший риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов рака желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

Исследование

В ходе научного эксперимента участники заполняли анкеты о своих пищевых привычках. Состояние их здоровья оценивали с помощью медицинских записей и региональных баз данных, что позволило команде включить в исследование и случаи смерти.

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Одним из рассмотренных учеными факторов было то, как часто участники ели мясо или птицу, другим — скорость развития рака желудочно-кишечного тракта и вызванных им смертей.

Результаты

Исследователи выявили более высокую заболеваемость раком желудочно-кишечного тракта, а также раннюю смертность, связанную с этими случаями рака, среди людей, которые ели более 300 г птицы в неделю.

Они обнаружили, что риск смерти при таком уровне потребления был на 27% выше по сравнению с людьми, которые ели только 100 г птицы в неделю или меньше.

Способ приготовления

Ученые признают, что для понимания результатов требуются дополнительные исследования.

Например, они не смогли определить, было ли увеличение смертности от употребления птицы напрямую связано с ее употреблением в пищу, или это было связано со способом ее приготовления, например, была ли она жареной или панированной, или были ли добавлены определенные приправы.

Кроме того, хотя исследование и скорректировало некоторые факторы здоровья и образа жизни, одним потенциально серьезным ограничением была физическая активность, которая не измерялась.

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Источник: MedicalXpress
М'ясо, Наукові дослідження, Онкология
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