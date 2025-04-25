Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Хто покинув МастерШеф 15 у 8-му випуску – на кухні панувала великодня атмосфера
Історичний прецедент: троє експрезидентів США виступили з критикою Трампа
Терміново
Масована атака на Київ: загиблих вже 12, постраждалих – 90
Демограф пояснив, як підвищуватиметься пенсійний вік із 2028 року
РФ запропонувала “велику” поступку у війні з Україною – Трамп
Вікторія Яснопольська, журналістка розділу Медицина

Регулярне вживання курки пов’язане з ризиком ранньої смерті від раку ШКТ – дослідження

м'ясо курки і ризик раку
Фото: Pixabay

Команда вчених Національного інституту гастроентерології в Італії виявила зв’язок між регулярним вживанням в їжу птиці та ранньою смертю через рак травної системи. Дослідники проаналізували дані 4869 дорослих за 20-річний період.

Цікаво, що попередні дослідження показали, що вживання птиці (переважно курятини) є більш корисним для здоров’я, ніж червоного м’яса, як джерела білка і несе менший ризик розвитку серцево-судинних захворювань і деяких видів раку шлунково-кишкового тракту (ШКТ).

Дослідження

Під час наукового експерименту учасники заповнювали анкети про свої харчові звички. Стан їхнього здоров’я оцінювали за допомогою медичних записів і регіональних баз даних, що дало змогу команді включити в дослідження і випадки смерті.

Зараз дивляться

Одним із розглянутих вченими факторів було те, як часто учасники їли м’ясо або птицю, іншим – швидкість розвитку раку шлунково-кишкового тракту та та спричинених ним смертей.

Результати

Дослідники виявили вищу захворюваність на рак шлунково-кишкового тракту, а також ранню смертність, пов’язану з цими випадками раку, серед людей, які їли понад 300 г птиці на тиждень.

Вони виявили, що ризик смерті за такого рівня споживання був на 27% вищим порівняно з людьми, які їли лише 100 г птиці на тиждень або менше.

Спосіб приготування

Вчені визнають, що для розуміння результатів потрібні додаткові дослідження.

Наприклад, вони не змогли визначити, чи було збільшення смертності від вживання птиці безпосередньо пов’язане з її вживанням в їжу, чи це було пов’язано зі способом її приготування, наприклад, чи була вона смаженою або панірованою, або чи були додані певні приправи.

Крім того, хоча дослідження і скоригувало деякі фактори здоров’я та способу життя, одним потенційно серйозним обмеженням була фізична активність, яка не вимірювалася.

Читайте також
Вчені з’ясували, які засоби для макіяжу кишать небезпечними бактеріями
безпека засобів для макіяжу

Джерело: MedicalXpress
М'ясо, Наукові дослідження, Онкологія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь