Регулярне вживання курки пов’язане з ризиком ранньої смерті від раку ШКТ – дослідження

Команда вчених Національного інституту гастроентерології в Італії виявила зв’язок між регулярним вживанням в їжу птиці та ранньою смертю через рак травної системи. Дослідники проаналізували дані 4869 дорослих за 20-річний період.

Цікаво, що попередні дослідження показали, що вживання птиці (переважно курятини) є більш корисним для здоров’я, ніж червоного м’яса, як джерела білка і несе менший ризик розвитку серцево-судинних захворювань і деяких видів раку шлунково-кишкового тракту (ШКТ).

Дослідження

Під час наукового експерименту учасники заповнювали анкети про свої харчові звички. Стан їхнього здоров’я оцінювали за допомогою медичних записів і регіональних баз даних, що дало змогу команді включити в дослідження і випадки смерті.

Зараз дивляться

Одним із розглянутих вченими факторів було те, як часто учасники їли м’ясо або птицю, іншим – швидкість розвитку раку шлунково-кишкового тракту та та спричинених ним смертей.

Результати

Дослідники виявили вищу захворюваність на рак шлунково-кишкового тракту, а також ранню смертність, пов’язану з цими випадками раку, серед людей, які їли понад 300 г птиці на тиждень.

Вони виявили, що ризик смерті за такого рівня споживання був на 27% вищим порівняно з людьми, які їли лише 100 г птиці на тиждень або менше.

Спосіб приготування

Вчені визнають, що для розуміння результатів потрібні додаткові дослідження.

Наприклад, вони не змогли визначити, чи було збільшення смертності від вживання птиці безпосередньо пов’язане з її вживанням в їжу, чи це було пов’язано зі способом її приготування, наприклад, чи була вона смаженою або панірованою, або чи були додані певні приправи.

Крім того, хоча дослідження і скоригувало деякі фактори здоров’я та способу життя, одним потенційно серйозним обмеженням була фізична активність, яка не вимірювалася.

Джерело : MedicalXpress

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