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Марина Мелехова, редактор розділу Медицина

Кава і старіння: вчені з’ясували, як впливає на організм 4-6 порцій щодня

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Фото: Pexels

Нове дослідження показало, що регулярне споживання кави допоможе зберегти у поважному віці фізичну активність та енергію. Для цього потрібно пити лише 4–6 порцій щодня.

Кава – еліксир молодості

Виявляється, кава —  справжній еліксир активного й здорового довголіття. Так-так, бабуся з філіжанкою кави може бути значно бадьорішою за того, хто вважає цей напій шкідливим.

Учені спостерігали за понад тисячею жителів Амстердама віком від 55 років. Учасників оцінювали за спеціальною шкалою, яка фіксувала важливі показники: втрату ваги, м’язову слабкість, швидкість ходьби, загальне виснаження та рівень фізичної активності.

Зараз дивляться

Результати семирічного есперименту показали, що прихильники кави менше страждали від основних ознак старечої немічності.

Дослідники пояснюють це дією корисних речовин, які містить кава:  антиоксидантів, поліфенолів та сполук, які зменшують запальні процеси в організмі, захищають м’язову тканину та сприяють кращому метаболізму глюкози.

Крім того, кава багата на вітаміни B2, B3, магній, калій, що підтримують нервову і серцево-судинні системи, покращуючи метаболізм.

Європейське агентство з безпеки харчових продуктів підтверджує: до 400 мг кофеїну на день (тобто 3–5 чашок) — цілком безпечно для здоров’я.

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Джерело: Springer Nature

Дослідження вчених, Кава, Старіння
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