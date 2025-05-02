Международная группа исследователей разработала инновационный метод, который позволяет оценить биологический возраст сердца с помощью МРТ.

Это позволяет кардиологам выявлять у пациентов проблемы еще до появления первых симптомов.

Сердце говорит больше паспорта

Исследование, в котором приняли участие медики Великобритании, Испании, Сингапура и Нидерландов, демонстрирует, что у людей с такими заболеваниями, как высокое кровяное давление, диабет или ожирение, сердце может работать гораздо интенсивнее, чем у других.

Сейчас смотрят

Например, сердце 50-летнего человека с гипертонией функционирует, как в 55 лет.

Сердечный цикл и формула оценки

Собрав и проанализировав более полутысячи МРТ-снимков здоровых людей и пациентов с хроническими заболеваниями, исследователи создали формулу для оценки возраста работоспособности.

— Она показывает не только, в каком режиме работает орган, но и еще как хорошо он переносит нагрузки. Эта информация может предотвратить сердечные приступы, инсульты и другие осложнения, — объясняет Панкадж Гарг, ведущий автор исследования.

Ученые надеются, что их метод станет стандартной частью обследования пациентов и будет мотивировать людей раньше менять образ жизни — больше двигаться, питаться здоровой пищей и контролировать состояние здоровья.

Источник: MedicalXpress

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.