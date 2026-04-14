Исландия и Польша подтвердили свою готовность присоединиться к соглашению, необходимому для создания Специального трибунала по расследованию преступлений агрессии против Украины.

Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.

Что известно о запуске Спецтрибунала по преступлению агрессии против Украины

Андрей Сибига выразил благодарность исландским и польским партнерам за этот важный шаг.

– Это означает поворотный момент: с 17 подтверждениями мы официально пересекли юридический минимум в количестве государств-членов, необходимых для голосования за соглашение, – отметил он.

Сибига добавил, что расширенное частичное соглашение (EPA) по Руководящему комитету Специального трибунала теперь может быть вынесено на рассмотрение и принято во время заседания Комитета министров Совета Европы на уровне министров в Кишиневе 14-15 мая.

Министр напомнил, что прошло меньше года с того времени, как дали зеленый свет Трибуналу 9 мая 2025 года, когда собрали министров иностранных дел Европы во Львове.

– И теперь мы подготовили все правовые шаги по началу работы Трибунала. Мы будем продолжать собирать подписи стран для присоединения – как в рамках Совета Европы, так и вне его, на всех континентах и ​​во всех регионах. Мы призываем все государства присоединиться к этим историческим усилиям по ответственности. Преступники в Москве должны осознать, что правосудие неизбежно. От обычных российских исполнителей к высшему военному и политическому руководству. Подотчетность имеет решающее значение для крепкого мира, – подчеркнул глава МИД.

Напомним, 22 марта Эстония присоединилась к соглашению о Спецтрибунале по агрессии РФ против Украины.

25 июня 2025 г. президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о создании Специального трибунала для России.

Речь идет о новом международном механизме, который будет расследовать преступление агрессии против Украины.

Это первый специальный трибунал, созданный для рассмотрения преступлений агрессии, то есть за незаконное применение силы против другого государства вопреки Уставу ООН.

Спецтрибунал предоставит возможность проводить расследование против высшего руководства России, в том числе против президента РФ Владимира Путина.

В январе Европейский Союз выделил первые €10 млн для обеспечения работы Спецтрибунала по преступлению агрессии РФ против Украины.

