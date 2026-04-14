Американские санкции против российской нефти начали действовать снова после того, как администрация Дональда Трампа позволила завершить срок действия исключения из санкции в эти выходные.

Об этом сообщает Politico.

Санкции США против нефти РФ возобновлены: какие последствия

Отмечается, что такой шаг должен вызвать положительную реакцию сторонников Украины, однако следует учесть, что у России есть еще много способов обойти американские ограничения.

– Еще до выдачи лицензии российская нефть, находящаяся под санкциями, попадала на рынок, поскольку администрация Трампа не ввела никаких контрсанкций против России, то ли на продажу нефти, то ли на критически важные закупки для военной машины Кремля, в течение более года, — объяснил ситуацию помощник демократа в Сенате на условиях.

Издание напоминает, что министерство финансов США упразднило санкции на российскую нефть в прошлом месяце. Таким образом, там пытались снизить цены на нефть и газ после фактической блокады Ираном Ормузского пролива в ответ на американо-израильские атаки. До этого санкции против Роснефти и ЛУКОЙЛа, введенные в октябре, повлияли на доходы России от нефти.

– Было глупо давать россиянам передышку, – сказал бывший помощник государственного секретаря по делам Европы в отставке, служивший как за республиканцев, так и за демократов, Дэниел Фрид.

Он пояснил, что администрация могла бы потребовать, чтобы доходы от российской нефти были размещены на эскроу-счете, который использовался только для продуктов питания и лекарств, а также можно было бы снизить предельную цену на нефть, чтобы уменьшить поступление доходов в Россию.

– Решить проблему выхода на рынок нефти без максимизации прибыли России от этой нефти было двумя вполне разумными шагами, и администрация Трампа не сделала ни одного из них, – сказал он.

Министерство финансов не ответило на вопросы журналистов об отмене санкций, но указало на защиту этого шага министром финансов Скоттом Бессентом в марте.

Тогда он назвал этот шаг “узкоориентированной краткосрочной мерой”.

Он сказал, что большая часть прибыли от российской нефти получается в виде налогов в месте добычи, поэтому разрешение на продажу нефти с судов, уже находящихся в транзите, имеет незначительное влияние.

В то же время, ряд депутатов от демократической партии США требовали у администрации Трампа не продлевать действие исключения с антироссийских санкций, ведь это “позволило России и ее посредникам заработать более $4 млрд”.

Однако анонимный источник издания уточнил, что даже завершение срока действия исключения из санкций вряд ли повод для большой радости.

– Это еще больше стимулировало всех российских посредников загружать санкционную нефть в ожидании очередной неожиданной прибыли или просто потому, что администрация Трампа дала понять, что она быстро отвлечет российскую нефть, чтобы смягчить последствия своей политики в отношении Ирана, – сказал он.

И все же после объявления президентом Дональдом Трампом о морской блокаде пролива цены на нефть продолжат расти.

Так, законопроект, инициированный сенатором Линдси Грэм о введении вторичных санкций против России, остается заблокированным в Конгрессе. Министерство финансов не комментировало, будет ли оно рассматривать возможность возобновления действия исключения.

США ослабили санкционный режим против РФ в конце марта 2026 года, разрешив временные финансовые операции, связанные с транспортировкой и поставкой российской нефти. Согласно генеральной лицензии №134, выданной OFAC, эти исключения действуют до 11 апреля 2026 г., после чего должны быть прекращены.

