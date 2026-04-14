Украина и Норвегия договорились о совместном производстве дронов
- Владимир Зеленский объявил о соглашении с Норвегией по дронам.
- Предусмотрено совместное производство и обмен технологиями и опытом.
Соглашение по производству и продаже беспилотников (drone deal) было заключено между Украиной и Норвегией.
Об этом на совместной с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере пресс-конференции в Осло сообщил президент Владимир Зеленский.
Что известно о drone deal Украины с Норвегией
Владимир Зеленский подчеркнул, что после заключения между нашими странами drone deal команды Украины и Норвегии займутся проработкой деталей относительно того, как это будет работать в дальнейшем.
Президент рассказал, что подробно обсудил с главой норвежского правительства сотрудничество в производстве и использовании беспилотников.
– Наш опыт уже используется на Ближнем Востоке и Персидском заливе. Мы совершенствуем защиту от Шахедов, и мы считаем, что это тоже следует делать в Европе. И мы, конечно, делимся – мы готовы делиться, и мы делимся всем с нашими партнерами, с Норвегией, и с частным сектором, и со всеми странами, – рассказал он.
Украинский лидер добавил, что в разговоре со Стере он сосредоточился на совместных производственных проектах не только в области обороны.
– Продолжаем работать совместно с партнерами для укрепления наших стран, – подытожил президент.
Отметим, что согласно соглашению Норвегия обещает поддерживать производство дронов в Украине, а украинская сторона, в свою очередь, будет делиться технологиями, данными и опытом, полученным во время войны.
Норвегия ожидает, что украинские технологии и опыт помогут усилить обороноспособность страны, в частности в сфере противовоздушной обороны.
Йонас Стере сообщил, что сотрудничество с Украиной взаимовыгодно и для его страны, ведь она хочет перенять опыт Украины, полученный в войне против России.
– Норвегия – надежный партнер Украины, но это не односторонний процесс. Украина также многое дает в ответ – мы можем учиться ее опыту в этой сложной борьбе против российской агрессии, – подытожил норвежский премьер.
По его словам, украинские дроны будут производиться на территории Норвегии.
