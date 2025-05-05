Лікування безпліддя в Україні: народилася дитина, зачата за допомогою нових технологій

У Миколаєві народилася перша дитина, батьки якої скористалися послугами з лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ) у рамках програми медичних гарантій.

– Батьки дівчинки протягом 12 років проходили обстеження та лікування безпліддя, проте спроби завагітніти залишалися безуспішними, – ідеться в повідомленні.

Безкоштовне лікування безпліддя

Як стало відомо, торік подружжя дізналося про можливість безоплатного лікування безпліддя і звернулося по допомогу. Невдовзі після звернення до лікарів та отримання лікування жінка завагітніла. Наразі малюк почувається добре, набирає вагу, усміхається і дарує батькам радість.

У МОЗ зазначили, що послуги з безоплатного лікування безпліддя за допомогою ДРТ включили до програми медичних гарантій у 2024 році.

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Статистика

Від початку 2025 року послугу лікування безпліддя отримала вже 2 091 українка. Для порівняння, за весь 2024 рік таких жінок було 1 994. Лише за перші місяці 2025 року завагітніли 426 жінок.

– Один цикл коштує 84 826 грн, проте він безоплатний для пацієнтів. За цим напрямом Національна служба здоров’я України вже сплатила у 2025 році понад 108,7 млн грн. На реалізацію програми передбачено понад 380 млн грн, – розповіли у відомстві.

Послуги з безоплатного лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій доступні в 38 медзакладах України.

Повний цикл лікування

Програма передбачає один повний цикл лікування на рік за умови настання вагітності. У разі настання вагітності – другий повний або неповний цикл на рік.

Щоб скористатися програмою, потрібно отримати електронне направлення від лікаря, мати встановлений діагноз жіноче чоловіче безпліддя, а також звернутися в медичний заклад із договором із НСЗУ.

Джерело : МОЗ

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