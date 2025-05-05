Відважний доброволець: змії вкусили чоловіка 200 разів, щоб учені створили протиотруту

Команда американських учених-імунологів під час дослідження розробила універсальну протиотруту від укусів змій із крові чоловіка, який самостійно вводив собі отруту змій близько 850 разів, з яких 200 був укушений.

Для цього вони поєднали антитіла, що зв’язуються з отрутою, і ліки, які знешкоджують небезпечний для м’язів і нервів білок зміїної отрути.

– Така протиотрута безпечніша за традиційну, адже походить від людини, а не інших тварин, тож не має спричиняти додаткової імунної відповіді, – йдеться в повідомленні.

Дослідження

Науковці звернулися до колекціонера змій Тіма Фріде, який упродовж 18 років вводив собі отруту 16 смертельно небезпечних для людини видів змій, щоб набути імунітету до їхніх укусів.

Зараз дивляться

Досліджуючи кров чоловіка, вченим вдалося знайти два антитіла, що зв’язуються з фрагментами зміїних токсинів двох ключових типів: довго- та коротколанцюгових нейротоксинів.

Отримані з крові чоловіка антитіла змішали з препаратом варесплодибом і вводили мишам, яким до цього ввели отруту 19 видів змій сімейства Аспідові. Завдяки цьому миші змогли пережити введення доз отрути, які раніше були б для них смертельними.

Спочатку на собаках, потім на людях

Оскільки дія отрути більшості Аспідових зумовлена цими двома токсинами, то нова протиотрута може бути ефективною від укусів більшості змій цієї родини, до якої належить майже половина всіх отруйних змій світу.

Найближчим часом компанія, яка фінансувала розробку протиотрути, планує випробувати її на собаках, які постраждали від укусів змій в Австралії, перш ніж організовувати випробування на людях.

Джерело: nauka.ua

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