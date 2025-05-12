Ученые выявили эффективность вещества из грибов против болезни Паркинсона

Оказывается, псилоцибин, природное психоактивное соединение, содержащееся в некоторых грибах, может быть эффективным для лечения пациентов с болезнью Паркинсона.

Результаты исследования ученых Калифорнийского университета были опубликованы в журнале Neuropsychopharmacology.

Обнадеживающие результаты

Исследователи стремились оценить безопасность терапии псилоцибином среди 12 добровольцев с легкой и средней формой болезни Паркинсона — заболевания, поражающего около 1 млн американцев.

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Участники получили две дозы псилоцибина — 10 мг и 25 мг — с интервалом в две недели, а также прошли восемь сеансов психотерапии.

Несмотря на опасения, ни один из участников не испытал ухудшения состояния.

Зато сообщалось об устойчивом улучшении настроения, когнитивных функций и даже двигательных способностей, которое сохранялось до трех месяцев после терапии.

Ученые предполагают, что псилоцибин способствует уменьшению воспаления в мозге и нейропластичности — процессу восстановления нейронных связей, а также положительным психологическим сдвигам, которые мотивируют пациентов к более активной жизни.

— Мы привыкли лечить только симптомы, но эти результаты свидетельствуют о потенциале для реального восстановления мозга, — говорит доцент Джошуа Вулли.

Чтобы углубить понимание влияния псилоцибина на пациентов с болезнью Паркинсона ученые Калифорнийского университета в партнерстве с коллегами Йельского университета начинают клиническое испытание с участием 100 человек, включающее нейровизуализацию и другие биомедицинские методики.

Источник: SciTechDaily

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