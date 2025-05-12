Вчені виявили ефективність грибної сполуки проти хвороби Паркінсона

Виявляється, псилоцибін, природна психоактивна сполука, яку містять деякі гриби, може бути ефективною для лікування пацієнтів із хворобою Паркінсона.

Результати дослідження науковців Каліфорнійського університету було опубліковано в журналі Neuropsychopharmacology.

Обнадійливі результати

Дослідники прагнули оцінити безпеку терапії псилоцибіном серед 12 добровольців із легкою та середньою формою хвороби Паркінсона — захворювання, що вражає приблизно 1 млн американців.

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Учасники отримали дві дози псилоцибіну — 10 мг і 25 мг — з інтервалом у два тижні, а також пройшли вісім сеансів психотерапії.

Попри побоювання, жоден із учасників не зазнав погіршення стану.

Натомість повідомлялося про стійке покращення настрою, когнітивних функцій і навіть рухових здібностей, яке зберігалося до трьох місяців після терапії.

Науковці припускають, що псилоцибін сприяє зменшенню запалення в мозку та нейропластичності — процесу відновлення нейронних зв’язків, а також позитивним психологічним зрушенням, які мотивують пацієнтів до більш активного життя.

— Ми звикли лікувати лише симптоми, але ці результати свідчать про потенціал для реального відновлення мозку,— каже доцент Джошуа Вуллі.

Щоб поглибити розуміння впливу псилоцибіну на пацієнтів з хворобою Паркінсона науковці Каліфорнійського університету в партнерстві з колегами Єльсьського університету розпочинають клінічне випробування за участі 100 осіб, що включатиме нейровізуалізацію та інші біомедичні методики.

Джерело: SciTechDaily

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