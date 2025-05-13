Поможет преодолевать рак груди: ученые впервые сняли ключевой механизм активации генов

Ученые впервые сняли присоединение эстрогена к ДНК: открытие может изменить подход к лечению гормонозависимого рака груди.

Как эстроген активирует гены

В своей работе исследователи использовали сверхчувствительную атомно-силовую микроскопию, которая позволяет “видеть” процесс на уровне молекул.

На подготовленную платформу нанесли фрагменты ДНК и белки — рецепторы эстрогена, после чего добавили раствор гормона.

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Камера зафиксировала, как рецепторы в присутствии эстрогена формируют димеры — комплексы двухбелковых молекул — и связываются с ДНК точнее и стабильнее, чем без него.

Этот механизм описали как лиганд-управляемую димеризацию — процесс, при котором рецепторы активируются только в присутствии специфической молекулы (лиганда), в данном случае — эстрогена.

Это имеет решающее значение для активации генов, регулирующих рост и деление клеток. Поскольку нарушение этого взаимодействия — одна из причин развития гормонозависимого рака молочной железы.

Ученые планируют исследовать, каким образом можно влиять на рецепторы эстрогена, чтобы сделать их более чувствительными или, наоборот, заблокировать нежелательную активацию.

В дальнейшем это позволит лечить тяжелые формы рака.

Источник: ACS Nano

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