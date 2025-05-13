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Марина Мелехова, редактор розділу Медицина

Допоможе долати рак грудей: вчені вперше зафільмували ключовий механізм активації генів

Генетичні дослідження РНК
Фото: Depositphotos

Учені вперше зафільмували приєднання естрогену до ДНК: відкриття може змінити підхід до лікування гормонозалежного раку грудей.

Як естроген активує гени

У своїй роботі дослідники використовували надчутливу атомно-силову мікроскопію, яка дозволяє “бачити” процес на рівні молекул.

На підготовлену платформу нанесли фрагменти ДНК та білки — рецептори естрогену, після чого додали розчин гормону.

Зараз дивляться

Камера зафіксувала, як рецептори у присутності естрогену формують димери — комплекси двохбілкових молекул — і зв’язуються з ДНК точніше й стабільніше, ніж без нього.

Цей механізм описали як ліганд-керовану димеризацію — процес, за якого рецептори активуються лише у присутності специфічної молекули (ліганда), в даному випадку естрогену.

Це має вирішальне значення для активації генів, що регулюють ріст і поділ клітин. Оскільки порушення цієї взаємодії — одна з причин розвитку гормонозалежного раку молочної залози.

Учені планують досліджувати, яким чином можна впливати на рецептори естрогену, щоби зробити їх більш чутливими або навпаки, заблокувати небажану активацію.

У подальшому це дасть змогу лікувати важкі форми раку.

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Джерело: ACS Nano

генетика, Лікування раку, Наукові дослідження, Онкологія
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