Эксперты назвали фразу из двух слов, которая может быть ранним признаком деменции

Эксперты британского Общества Альцгеймера предупреждают, что фраза из двух слов может быть предупреждающим признаком слабоумия и указывать на серьезное снижение когнитивных способностей.

Ненормальная часть старения

Деменция — это синдром или группа симптомов, связанных с продолжающимся ухудшением работы мозга. Чаще всего встречается у людей старше 65 лет и может приводить к таким симптомам, как потеря памяти, а также изменения в поведении и личности.

Однако бывает трудно понять, когда человек испытывает нормальные возрастные изменения, а не деменцию.

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— По мере того как люди становятся старше, они, вероятно, замечают некоторые изменения в своих умственных способностях. Хотя эти изменения могут быть неприятными, они являются естественной частью старения. Деменция — это ненормальная часть старения, — отмечают специалисты.

Найти нужное слово

Эксперты из Общества Альцгеймера поясняют, что иногда трудно не только подобрать нужное слово, но в конечном итоге его вспомнить — это то, что испытывают многие пожилые люди, и это, как правило, не означает, что у них деменция.

Но регулярное возникновение этого явления должно вызывать беспокойство. А именно, если кто-то часто называет предметы “эта вещь” вместо их правильного названия, возможно, пришло время обратиться за помощью.

— Частые проблемы с подбором правильного слова или регулярное обращение к предметам как к “той вещи” — симптом деменции, на который следует обратить внимание, — отмечают эксперты.

Этот совет поддерживает Национальная служба здравоохранения Великобритании NHS, которая утверждает, что трудности с поддержанием разговора или поиском нужного слова являются распространенным ранним признаком деменции. Это может проявиться за некоторое время до постановки официального диагноза.

Источник: Express

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