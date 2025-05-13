Експерти назвали фразу з двох слів, яка може бути ранньою ознакою деменції

Експерти британського Товариства Альцгеймера попереджають, що фраза з двох слів може бути попереджувальною ознакою недоумства і вказувати на серйозне зниження когнітивних здібностей.

Ненормальна частина старіння

Деменція – це синдром або група симптомів, пов’язаних із триваючим погіршенням роботи мозку. Найчастіше трапляється у людей старше 65 років і може призводити до таких симптомів, як втрата пам’яті, а також зміни в поведінці та особистості.

Однак буває важко зрозуміти, коли людина відчуває нормальні вікові зміни, а не деменцію.

Зараз дивляться

– У міру того, як люди стають старшими, вони, ймовірно, помічають деякі зміни у своїх розумових здібностях. Хоча ці зміни можуть бути неприємними, вони є природною частиною старіння. Деменція – це ненормальна частина старіння, – зазначають фахівці.

Знайти потрібне слово

Експерти з Товариства Альцгеймера пояснюють, що інколи важко не лише підібрати потрібне слово, а й зрештою його пригадати – це те, чого зазнає чимало людей похилого віку, і це, як правило, не означає, що в них деменція.

Але регулярне виникнення цього явища має викликати занепокоєння. А саме, якщо хтось часто називає предмети «ця річ» замість їхньої правильної назви, можливо, настав час звернутися по допомогу.

– Часті проблеми з підбором правильного слова або регулярне звернення до предметів як до «тієї речі» – симптом деменції, на який слід звернути увагу, – зазначають експерти.

Цю пораду підтримує Національна служба охорони здоров’я Великої Британії NHS, яка стверджує, що труднощі з підтриманням розмови або пошуком потрібного слова є поширеною ранньою ознакою деменції. Це може проявитися за деякий час до постановки офіційного діагнозу.

Джерело: Express

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