Спалах гепатиту А на Закарпатті: оголошено карантин і заборонено весілля

У селі Іза Хутського району Закарпатської області фахівцями місцевого Центру профілактики та контролю хвороб зафіксовано спалах вірусного гепатиту А. У зв’язку зі зростанням захворюваності місцева влада ввела карантин і заборонила проведення масових заходів.

Про це співробітники Хустської міської ради повідомили на своїй сторінці у Facebook.

– Карантинні заходи триватимуть щонайменше до 21 червня. Таке рішення ухвалила комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, – ідеться в повідомленні.

Карантинні обмеження

Повідомляється, що в селі встановлено ознаки надзвичайної ситуації біологічного характеру. Закрито всі навчальні заклади, а мешканців закликають уникати зібрань, обмежити соціальні контакти, споживати лише кип’ячену або бутильовану воду та дотримуватися правил особистої гігієни.

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У разі появи симптомів, таких як нудота, біль у животі або жовтяниця, рекомендують негайно звертатися до лікаря.

Санітарні служби розпочали перевірку торговельних об’єктів, проводять відбір проб, дезінфекцію води та обстеження контактних осіб.

Зазначимо, що Іза – закарпатське село, яке називають столицею лозоплетіння. Уздовж дороги розташований ринок виробів із лози – від сувенірів до меблів.

Гепатит А

Гепатит А – гостре вірусне захворювання печінки, яке передається переважно фекально-оральним шляхом через брудні руки, інфіковану воду, немиті овочі та фрукти.

Інкубаційний період триває до 45 днів. Людина може бути заразною ще до появи характерних симптомів, тому особливо важливим є дотримання гігієни та профілактичних заходів.

Джерело: Хустська міськрада

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