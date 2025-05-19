Лекарства на колесах: 29 мобильных аптек работают уже в 17 регионах Украины

Министерство здравоохранения Украины провело встречу с представителями аптечного бизнеса, областных департаментов здравоохранения и Гослекслужбы.

В центре внимания — развитие и эффективность сети мобильных аптечных пунктов, которые работают в самых отдаленных и прифронтовых районах Украины.

29 аптек — более 1 000 сел

Первый мобильный аптечный пункт появился в Харьковской области в январе 2024 года. Его маршрут охватывал 86 сел, где раньше вообще не было аптек.

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По состоянию на май 2025 года по всей стране работает 29 мобильных аптек в 17 областях, а еще одна готовится к выезду.

В целом эти пункты охватывают более 1 000 населенных пунктов, предоставляя жизненно необходимые медикаменты там, где нет стационарной аптечной сети.

Самыми активными регионами стали Харьковская, Киевская, Черкасская и Черниговская области, где работает по три мобильные аптеки.

— В военное время мобильная аптека — это точка доверия, стабильности и заботы о людях в общинах. Мы продолжим развивать эту сеть — там, где она действительно нужна, — подчеркнул министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Доступ к лекарствам и поддержка пациентов

Главная цель мобильных аптечных пунктов — обеспечить необходимыми медикаментами украинцев, проживающих в сельских районах и на прифронтовых территориях.

Это особенно актуально в рамках программы Доступные лекарства, которая предоставляет возможность получить медикаменты бесплатно или за символическую цену.

Мобильные аптеки будут отпускать как рецептурные, так и безрецептурные препараты, в том числе по программе Доступные лекарства. Уже более 70 тыс. пациентов воспользовались этими услугами, а более 4 тыс. электронных рецептов было погашено.

Наибольшим спросом пользуются лекарства от давления, сердечные препараты, обезболивающие, витамины и средства для пищеварения.

Фармацевты не только отпускают препараты, но и предоставляют базовые консультации и принимают заказы на доставку. Автомобили аптек оборудованы согласно всем санитарным требованиям — холодильниками, защищенными шкафами и системами поддержания температуры.

Дальнейшие шаги

Министерство также упрощает условия открытия аптек в селах и расширяет механизм отпуска лекарств через ФАПы, увеличивая допустимый объем реализации с 250 до 500 тыс. грн в год.

Сейчас более 1 300 медицинских учреждений имеют договоры на реализацию препаратов.

Дополнительно работает сервис Укрпочта.Аптека, который позволяет жителям более 21 тыс. сел получать лекарства с бесплатной доставкой. Уже доставлено более 57 тыс. заказов.

Несмотря на успех, аптечный бизнес сталкивается с проблемами: плохое состояние дорог, слабая связь, низкая информированность населения о графиках выездов и недостаточная координация с семейными врачами по электронным рецептам.

Минздрав уже поручил департаментам ОВА провести встречи с главами общин, чтобы усилить коммуникацию на местах.

Фото: Минздрав

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