Ліки на колесах: 29 мобільних аптек працюють вже у 17 регіонах України

Міністерство охорони здоров’я України провело зустріч з представниками аптечного бізнесу, обласних департаментів охорони здоров’я та Держлікслужби.

У центрі уваги — розвиток та ефективність мережі мобільних аптечних пунктів, які працюють у найвіддаленіших і прифронтових районах України.

29 аптек — понад 1 000 сіл

Перший мобільний аптечний пункт з’явився у Харківській області в січні 2024 року. Його маршрут охоплював 86 сіл, де раніше взагалі не було аптек.

Зараз дивляться

Станом на травень 2025 року по всій країні працює 29 мобільних аптек у 17 областях, а ще одна готується до виїзду.

Загалом ці пункти охоплюють понад 1 000 населених пунктів, надаючи життєво необхідні медикаменти там, де немає стаціонарної аптечної мережі.

Найактивнішими регіонами стали Харківська, Київська, Черкаська та Чернігівська області, де працює по три мобільні аптеки.

— У воєнний час мобільна аптека — це точка довіри, стабільності й турботи про людей у громадах. Ми продовжимо розвивати цю мережу — там, де вона справді потрібна, — наголосив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Доступ до ліків і підтримка пацієнтів

Головна мета мобільних аптечних пунктів – забезпечити необхідними медикаментами українців, що проживають у сільських районах та на прифронтових територіях.

Це особливо актуально у рамках програми Доступні ліки, яка надає можливість отримати медикаменти безоплатно або за символічну ціну.

Мобільні аптеки відпускатимуть як рецептурні, так і безрецептурні препарати, зокрема за програмою Доступні ліки. Вже понад 70 тис. пацієнтів скористалися цими послугами, а понад 4 тис. електронних рецептів було погашено. Найбільшим попитом користуються ліки від тиску, серцеві препарати, знеболювальні, вітаміни та засоби для травлення.

Фармацевти не лише відпускають препарати, а й надають базові консультації та приймають замовлення на доставку.

Автомобілі аптек обладнані згідно з усіма санітарними вимогами — холодильниками, захищеними шафами та системами підтримки температури.

Подальші кроки

Міністерство також спрощує умови відкриття аптек у селах та розширює механізм відпуску ліків через ФАПи, збільшуючи допустимий обсяг реалізації з 250 до 500 тис. грн на рік.

Наразі понад 1 300 медичних закладів мають договори на реалізацію препаратів.

Додатково працює сервіс Укрпошта.Аптека, який дає змогу жителям понад 21 тис. сіл отримувати ліки з безкоштовною доставкою. Уже доставлено понад 57 тис. замовлень.

Незважаючи на успіх, аптечний бізнес зіштовхується з проблемами: поганий стан доріг, слабкий зв’язок, низька поінформованість населення про графіки виїздів і недостатня координація з сімейними лікарями щодо електронних рецептів.

МОЗ вже доручило департаментам ОВА провести зустрічі з головами громад, щоб посилити комунікацію на місцях.

Фото: МОЗ

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