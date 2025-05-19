Ліки на колесах: 29 мобільних аптек працюють вже у 17 регіонах України
Міністерство охорони здоров’я України провело зустріч з представниками аптечного бізнесу, обласних департаментів охорони здоров’я та Держлікслужби.
У центрі уваги — розвиток та ефективність мережі мобільних аптечних пунктів, які працюють у найвіддаленіших і прифронтових районах України.
29 аптек — понад 1 000 сіл
Перший мобільний аптечний пункт з’явився у Харківській області в січні 2024 року. Його маршрут охоплював 86 сіл, де раніше взагалі не було аптек.
Станом на травень 2025 року по всій країні працює 29 мобільних аптек у 17 областях, а ще одна готується до виїзду.
Загалом ці пункти охоплюють понад 1 000 населених пунктів, надаючи життєво необхідні медикаменти там, де немає стаціонарної аптечної мережі.
Найактивнішими регіонами стали Харківська, Київська, Черкаська та Чернігівська області, де працює по три мобільні аптеки.
— У воєнний час мобільна аптека — це точка довіри, стабільності й турботи про людей у громадах. Ми продовжимо розвивати цю мережу — там, де вона справді потрібна, — наголосив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.
Доступ до ліків і підтримка пацієнтів
Головна мета мобільних аптечних пунктів – забезпечити необхідними медикаментами українців, що проживають у сільських районах та на прифронтових територіях.
Це особливо актуально у рамках програми Доступні ліки, яка надає можливість отримати медикаменти безоплатно або за символічну ціну.
Фармацевти не лише відпускають препарати, а й надають базові консультації та приймають замовлення на доставку.
Автомобілі аптек обладнані згідно з усіма санітарними вимогами — холодильниками, захищеними шафами та системами підтримки температури.
Подальші кроки
Міністерство також спрощує умови відкриття аптек у селах та розширює механізм відпуску ліків через ФАПи, збільшуючи допустимий обсяг реалізації з 250 до 500 тис. грн на рік.
Наразі понад 1 300 медичних закладів мають договори на реалізацію препаратів.
Додатково працює сервіс Укрпошта.Аптека, який дає змогу жителям понад 21 тис. сіл отримувати ліки з безкоштовною доставкою. Уже доставлено понад 57 тис. замовлень.
Незважаючи на успіх, аптечний бізнес зіштовхується з проблемами: поганий стан доріг, слабкий зв’язок, низька поінформованість населення про графіки виїздів і недостатня координація з сімейними лікарями щодо електронних рецептів.
МОЗ вже доручило департаментам ОВА провести зустрічі з головами громад, щоб посилити комунікацію на місцях.
Фото: МОЗ