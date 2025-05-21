Гепатит А в Києві: фахівці озвучили ймовірну причину спалаху
Фахівці вважають, що причиною спалаху вірусного гепатиту А у Солом’янському районі столиці є забруднена вода.
Спалах гепатиту А в Києві
Станом на 21 травня, вірус уже вразив 76 людей, з яких 35 — діти. Майже пів сотні пацієнтів перебувають у лікарнях.
За словами Сергія Чумака, генерального директора Київського міського центру контролю та профілактики хвороб, у зразках води з водогону виявили підвищений рівень аміаку та знижену концентрацію хлору. Це може свідчити про порушення в системі водопостачання.
Безкоштовне обстеження населення
Хоча наразі вода відповідає санітарним нормам, у мікрорайоні проводяться щоденні лабораторні дослідження.
Експерти разом із районною адміністрацією вже запланували перевірку всієї водопровідної мережі, а також харчування у школах, оскільки всі хворі діти отримували обіди від одного підрядника.
На запит Укрінформу Київський центр контролю та профілактики хвороб повідомив, що в районі вже організовано безкоштовне лабораторне обстеження населення.
Проведено виїзне тестування майже 700 мешканців району — 15 із них отримали позитивний результат на гепатит А.
У разі погіршення епідеміологічної ситуації планується відкриття додаткових мобільних пунктів для тестування на вірус.
Медики наголошують: за перших симптомів — нудоти, загальної слабкості, болю в животі чи пожовтінні шкіри — слід негайно звернутися до лікаря.
Вчасна діагностика допоможе уникнути ускладнень і зупинити поширення інфекції.