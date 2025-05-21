Гепатит А в Києві: фахівці озвучили ймовірну причину спалаху

Фахівці вважають, що причиною спалаху вірусного гепатиту А у Солом’янському районі столиці є забруднена вода.

Спалах гепатиту А в Києві

Станом на 21 травня, вірус уже вразив 76 людей, з яких 35 — діти. Майже пів сотні пацієнтів перебувають у лікарнях.

За словами Сергія Чумака, генерального директора Київського міського центру контролю та профілактики хвороб, у зразках води з водогону виявили підвищений рівень аміаку та знижену концентрацію хлору. Це може свідчити про порушення в системі водопостачання.

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Безкоштовне обстеження населення

Хоча наразі вода відповідає санітарним нормам, у мікрорайоні проводяться щоденні лабораторні дослідження.

Експерти разом із районною адміністрацією вже запланували перевірку всієї водопровідної мережі, а також харчування у школах, оскільки всі хворі діти отримували обіди від одного підрядника.

На запит Укрінформу Київський центр контролю та профілактики хвороб повідомив, що в районі вже організовано безкоштовне лабораторне обстеження населення.

Проведено виїзне тестування майже 700 мешканців району — 15 із них отримали позитивний результат на гепатит А.

У разі погіршення епідеміологічної ситуації планується відкриття додаткових мобільних пунктів для тестування на вірус.

Медики наголошують: за перших симптомів — нудоти, загальної слабкості, болю в животі чи пожовтінні шкіри — слід негайно звернутися до лікаря.

Вчасна діагностика допоможе уникнути ускладнень і зупинити поширення інфекції.

Джерело : Суспільне

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