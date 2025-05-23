Что будет, если отжиматься 100 раз в день: трансформация тела и здоровья

Современный мир социальных сетей переполнен разнообразными челленджами, и спортивные вызовы занимают среди них видное место.

Особенно популярными стали челленджи, связанные с отжиманиями — от пола или на перекладине. Миллионы людей по всему миру ежедневно проверяют свою выносливость, стремясь достичь невероятных результатов.

Мы решили обратиться к специалистам: ортопеду-травматологу Максиму Волкову и фитнес-тренеру Татьяне Холодининой, чтобы получить экспертное мнение и узнать, что будет, если отжиматься 100 раз в день, и как это повлияет на организм человека.

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Какие мышцы работают во время отжиманий

Отжимания от пола — это отличное упражнение, которое задействует много мышц вашего тела. Оно помогает укрепить верхнюю часть тела и корпус.

Какие мышцы работают во время отжиманий:

Грудные мышцы — это основные работающие мышцы. Они толкают ваши руки вперед.

Трицепс — это мышцы на задней части плеча, которые помогают выпрямлять руки.

Передняя часть мышц плеча также участвует в движении.

Мышцы, помогающие и стабилизирующие:

Мышцы живота (корпус) удерживают ваше тело ровным, чтобы спина не прогибалась. Это очень важно для правильной техники.

Мышцы спины и ног также помогают удерживать тело в стабильном положении.

Итак, отжимания — это комплексное упражнение, укрепляющее многие мышцы вашего тела.

Что будет с телом, если отжиматься 100 раз в день: мнение врача

По мнению ортопеда-травматолога Максима Волкова, на самом деле это проще сказать, чем сделать. Ведь сто отжиманий от пола — это достаточно существенная нагрузка.

Если человеку в течение одного-двух или более месяцев удается выдерживать такие нагрузки каждый день, то даже при условии, что человек относится к эндоморфам, это даст неплохие результаты.

Эндоморф — это один из трех основных типов телосложения (соматотипов), предложенных американским психологом Уильямом Шелдоном. Этот тип характеризуется склонностью к накоплению жировой ткани и медленным метаболизмом.

— Особенно заметными результаты будут, если сочетать отжимания со спортзалом, пробежкой, ездой на велосипеде или кардионагрузками. В частности, это будет влиять не только на качество и красоту тела, но и на гормональный фон и общее самочувствие. В результате постоянных отжиманий жировая ткань начинает уменьшаться, а мышцы — увеличиваться, — отмечает врач.

По мнению врача-ортопеда, отжимания имеют под собой базовую основу. Но чтобы иметь красивое тело в долгосрочной перспективе, нужно выполнять эти отжимания на постоянной основе.

Лучше всего делать 100 отжиманий не каждый день, а, например, 5 раз в неделю, чередуя с отдыхом или перерывами от тренировок.

— Я могу гарантировать, что те, кто дойдут до конца и смогут выдержать три-шесть месяцев, тренируясь по пять раз в неделю, выполняя отжимания от пола, получат хорошее самочувствие и улучшат состояние тела, — уверяет врач.

Что будет, если делать по 100 отжиманий в день: мнение фитнес-тренера

По словам фитнес-тренера Татьяны Холодининой, при ежедневных 100 отжиманиях ваша осанка значительно улучшится, поскольку грудные мышцы станут визуально подтянутыми. Также заметно улучшится физическая сила, а верхняя часть тела укрепится и будет эффективно поддерживать позвоночник и предотвращать сутулость.

— Кроме того, отжимания будут способствовать симметрии и гармонии вашего тела, улучшая внешний вид бюста, ведь они помогают поднять грудь и сделать ее форму более выразительной. Наконец, этот вид физической активности поддержит здоровье плечевого сустава, — отмечает фитнес-тренер.

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