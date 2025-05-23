Що буде, якщо відтискатися 100 разів на день: трансформація тіла і здоров’я

Сучасний світ соціальних мереж переповнений різноманітними челенджами, і спортивні виклики посідають серед них чільне місце.

Особливо популярними стали челенджі, пов’язані з відтисканнями – від підлоги чи на перекладині. Мільйони людей по всьому світу щодня перевіряють свою витривалість, прагнучи досягти неймовірних результатів.

Ми вирішили звернутися до фахівців: ортопеда-травматолога Максима Волкова та фітнес-тренерки Тетяни Холодініної, щоб отримати експертну думку та дізнатися, що буде, якщо відтискатися 100 разів на день, та як це вплине на організм людини.

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Які м’язи працюють під час відтискань

Відтискання від підлоги — це чудова вправа, яка задіює багато м’язів вашого тіла. Вона допомагає зміцнити верхню частину тіла та корпус.

Які м’язи працюють під час відтискань:

Грудні м’язи – це основні м’язи, що працюють. Вони штовхають ваші руки вперед.

Трицепс – це м’язи на задній частині плеча, які допомагають випрямляти руки.

Передня частина м’язів плеча також бере участь у русі.

М’язи, що допомагають і стабілізують:

М’язи живота (корпус) утримують ваше тіло рівним, щоб спина не прогиналася. Це дуже важливо для правильної техніки.

М’язи спини та ніг також допомагають утримувати тіло в стабільному положенні.

Отже, відтискання — це комплексна вправа, що зміцнює багато м’язів вашого тіла.

Що буде з тілом, якщо відтискатися 100 разів на день: думка лікаря

На думку ортопеда-травматолога Максима Волкова, насправді це простіше сказати, аніж зробити. Адже сто відтискань від підлоги — це досить суттєве навантаження.

Якщо людині протягом одного-двох або більше місяців вдається витримувати такі навантаження кожного дня, то навіть за умови, що людина належить до ендоморфів, це дасть непогані результати.

Ендоморф — це один з трьох основних типів статури (соматотипів), запропонованих американським психологом Вільямом Шелдоном. Цей тип характеризується схильністю до накопичення жирової тканини та повільним метаболізмом.

– Особливо помітними результати будуть, якщо поєднувати відтискання зі спортзалом, пробіжкою, їздою на велосипеді або кардіонавантаженнями. Зокрема, це впливатиме не лише на якість і красу тіла, а й на гормональний фон і загальне самопочуття. У результаті постійних відтискань жирова тканина починає зменшуватися, а м’язи — збільшуватися, – зазначає лікар.

На думку лікаря-ортопеда, відтискання мають під собою базову основу. Але щоб мати гарне тіло в довгостроковій перспективі, потрібно виконувати ці відтискання на постійній основі.

Найкраще, якщо робити 100 відтискань не кожного дня, а, наприклад, 5 разів на тиждень, чергуючи з відпочинком або перервами від тренувань.

– Я можу гарантувати, що ті, хто дійдуть до кінця і зможуть витримати три-шість місяців, тренуючись по п’ять разів на тиждень, виконуючи відтискання від підлоги, отримають гарне самопочуття і покращать стан тіла, — запевняє лікар.

Що буде, якщо робити по 100 відтискань на день: думка фітнес-тренера

За словами фітнес-тренерки Тетяни Холодініної, за щоденних 100 відтискань ваша постава значно покращиться, оскільки грудні м’язи стануть візуально підтягнутими. Також помітно поліпшиться фізична сила, а верхня частина тіла зміцниться, що ефективно підтримуватиме хребет і запобігатиме сутулості.

– Окрім того, відтискання сприятимуть симетрії та гармонії вашого тіла, покращуючи зовнішній вигляд бюста, адже вони допомагають підняти груди і зробити їхню форму більш виразною. Нарешті, цей вид фізичної активності підтримає здоров’я плечового суглоба, – зазначає фітнес-тренерка.

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