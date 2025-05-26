В Украине утвердили 4 новых протокола медицинской помощи при боевых травмах
Министерство здравоохранения Украины утвердило четыре новых клинических протокола медицинской помощи для лечения боевых травм.
Боевая травма: от головной боли до нарушений зрения
Четыре новых клинических протокола медицинской помощи касаются темы Боевая травма.
1. Оценка и лечение головной боли после сотрясения головного мозга/легкой черепно-мозговой травмы: руководство для специалистов первичной медицинской помощи.
2. Оценка и лечение нарушений сна после сотрясения мозга/легкой черепно-мозговой травмы: рекомендации для руководителя первичной медицинской помощи.
3. Оценка и лечение головокружения и расстройств зрения после сотрясения головного мозга/легкой черепно-мозговой травмы: рекомендации для врача первичной медицинской помощи.
4. Сотрясение головного мозга: алгоритм лечения легкой черепно-мозговой травмы.
Новые клинические протоколы являются адаптированным переводом руководств по клинической практике Joint Trauma System (JTS CPG) — международно признанного стандарта ведения пациентов с боевыми и небоевыми травмами.
Внедрение международных протоколов лечения поможет уменьшить предупреждаемые потери среди военных и улучшить качество медицинской помощи при боевых травмах.
После перевода на украинский язык документы были вынесены на общественное обсуждение.
Их детально проработала мультидисциплинарная рабочая группа, в состав которой вошли специалисты из разных областей медицины, в частности боевые медики.
Напомним, что ранее Министерство здравоохранения уже утвердило 23 новых клинических протокола медицинской помощи по лечению боевых травм.