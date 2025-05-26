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Марина Мелехова, редактор раздела Медицина
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В Украине утвердили 4 новых протокола медицинской помощи при боевых травмах

медики, кадрові зміни
Фото: Depositphotos

Министерство здравоохранения Украины утвердило четыре новых клинических протокола медицинской помощи для лечения боевых травм.

Боевая травма: от головной боли до нарушений зрения

Четыре новых клинических протокола медицинской помощи касаются темы Боевая травма.

1. Оценка и лечение головной боли после сотрясения головного мозга/легкой черепно-мозговой травмы: руководство для специалистов первичной медицинской помощи.

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2. Оценка и лечение нарушений сна после сотрясения мозга/легкой черепно-мозговой травмы: рекомендации для руководителя первичной медицинской помощи.

3. Оценка и лечение головокружения и расстройств зрения после сотрясения головного мозга/легкой черепно-мозговой травмы: рекомендации для врача первичной медицинской помощи.

4. Сотрясение головного мозга: алгоритм лечения легкой черепно-мозговой травмы.

Новые клинические протоколы являются адаптированным переводом руководств по клинической практике Joint Trauma System (JTS CPG) — международно признанного стандарта ведения пациентов с боевыми и небоевыми травмами.

Внедрение международных протоколов лечения поможет уменьшить предупреждаемые потери среди военных и улучшить качество медицинской помощи при боевых травмах.

После перевода на украинский язык документы были вынесены на общественное обсуждение.

Их детально проработала мультидисциплинарная рабочая группа, в состав которой вошли специалисты из разных областей медицины, в частности боевые медики.

Напомним, что ранее Министерство здравоохранения уже утвердило 23 новых клинических протокола медицинской помощи по лечению боевых травм.

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Источник: Минздрав
Медицина в Україні, медична допомога, МОЗ Украины, Травма
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