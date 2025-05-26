В Україні затвердили 4 нових протоколи медичної допомоги при бойових травмах

Міністерство охорони здоров’я України затвердило чотири нових клінічних протоколи медичної допомоги для лікування бойових травм.

Бойова травма: від головного болю до порушень зору

Чотири нові клінічні протоколи медичної допомоги стосуються теми Бойова травма.

1. Оцінка та лікування головного болю після струсу головного мозку/легкої черепно-мозкової травми: керівництво для фахівців первинної медичної допомоги.

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2. Оцінка та лікування порушень сну після струсу мозку/легкої черепно-мозкової травми: рекомендації для керівника первинної медичної допомоги.

3. Оцінка та лікування запаморочення та розладів зору після струсу головного мозку/легкої черепно-мозкової травми: настанови для лікаря первинної медичної допомоги.

4. Струс головного мозку: алгоритм лікування легкої черепно-мозкової травми.

Нові клінічні протоколи є адаптованим перекладом настанов із клінічної практики Joint Trauma System (JTS CPG) — міжнародно визнаного стандарту ведення пацієнтів з бойовими та небойовими травмами.

Впровадження міжнародних протоколів лікування допоможе зменшити попереджувані втрати серед військових та покращити якість медичної допомоги при бойових травмах.

Після перекладу українською мовою документи були винесені на громадське обговорення.

Їх детально опрацювала мультидисциплінарна робоча група, до складу якої увійшли фахівці з різних галузей медицини, зокрема бойові медики.

Нагадаємо, що раніше Міністерство охорони здоров’я вже затвердило 23 нові клінічні протоколи медичної допомоги з лікування бойових травм.

Джерело : МОЗ

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