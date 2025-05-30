Новий штам Covid-19 поширюється по світу і вже викликав спалахи в Китаї та Гонконзі

По країнах і континентах поширюється новий високоінфекційний штам Covid-19, який вже призвів до сплеску госпіталізацій в Китаї, а тепер його фіксують і в Сполучених Штатах Америки. Про це заявили експерти американського Центру з контролю і профілактики захворювань (CDC).

Відзначається, що вперше в Штатах новий варіант коронавірусу був зафіксований в березні і квітні 2025 року серед міжнародних мандрівників.

Водночас у CDC кажуть, що зараз у США зафіксовано занадто мало випадків інфікування варіантом NB.1.81, щоб їх можна було належним чином відстежувати. Однак експерти попереджають, що, з огляду на поширення вірусу в Китаї, він передається швидше, ніж інші штами, що домінують.

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NB.1.81 домінує в Азії

Примітно, що в поточному році варіант NB.1.8.1 домінує в Китаї. Випадки інфікування все частіше фіксуються по всій Азії. Наприклад, в Гонконзі за останні чотири тижні виявили 81 важкий випадок хвороби, зокрема 30 летальних. Переважна більшість інфікувань припадає на дорослих від 65 років і старше.

Водночас у континентальному Китаї протягом місяця частка пацієнтів, які звернулися по допомогу через Covid-19, зросла до 16% до 7,5%.

– Те, що спостерігається в Китаї, Гонконзі та деяких інших регіонах, де цей варіант дійсно різко зріс, це збільшення кількості госпіталізацій, – зазначила професор педіатрії в медичній школі Університету Кейс Вестерн Резерв Емі Едвардс.

Симптоми NB.1.81 – нового варіанту коронавірусу

Як розповів професор мікробіології та імунології в Університеті Невади Субхаш Верма, варіант NB.1.8.1 може викликати у людини кашель, біль у горлі, лихоманку і втому, як і інші штами. Однак, на відміну від попередніх, цей варіант, схоже, легше поширюється.

Водночас доктор Едвін Цуй, керівник Центру охорони здоров’я Гонконгу, стверджує, що новий варіант коронавірусу не слід сприймати легковажно. Він підкреслив, що вірус, ймовірно, еволюціонував і, можливо, може обходити захист вакцин проти Covid-19.

Джерело : New York Post

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