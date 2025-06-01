Чим корисний консервований тунець і чому дієтологи радять включити його в раціон

Дієтологи пояснили, чому не варто ігнорувати ці доступні рибні консерви.

– Тунець багатий на білок, більш пісний, ніж курка, яловичина і свинина, а в жирних сортах містяться омега-3 жирні кислоти, які добре впливають на серце і мозок. Тунець часто високо цінується серед тих, хто худне, – йдеться в повідомленні.

Консервований або свіжий

– Свіжий тунець, як правило, містить більше жиру, а значить, і більше калорій, – каже Бауке де Роос, професор з харчування людини в Інституті Роуетта.

У 100 г свіжого тунця міститься близько 130 калорій і 1,5 г жиру, тоді як у консервованому – близько 110 калорій і 1 г жиру. При цьому завдяки вищому вмісту жиру свіжий тунець також містить більше омега-3 жирних кислот і вітаміну D.

Користь для здоров’я

Хоча свіжий тунець зазвичай містить більше омега-3, консервований тунець в рослинній олії може зберігати аналогічний рівень корисних жирів, хоча вони будуть виснажуватися в розсолі, зазначає професор харчування і харчових наук Університету Редінга Гюнтер Кунле.

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Крім того, слід мати на увазі, що консервований тунець в оливковій олії містить на 100 калорій і 11 г жиру більше, а консервований тунець в розсолі містить трохи більше солі – 0,1 г.

– Консервований тунець – відмінний продукт для зберігання, містить багато білка і є джерелом білка з низьким вмістом жиру, який можна використовувати для приготування швидкої і збалансованої страви, – каже представник Британської дієтологічної асоціації Лісон Кларк.

Низький вміст жиру

Білок відповідає за підтримку, ріст і відновлення кісток, м’язів і шкіри, а також підтримує функціонування імунної системи.

Тунець містить 25 г білка на 100 г продукту в банці або близько 30 г на 100 г у свіжому вигляді – це більше, ніж у такій же порції курки – 22 г або яловичини – 21 г.

Ще однією перевагою тунця є те, що він містить набагато менше жиру, ніж інші продукти – близько 1 г у порівнянні з 3 г у курці та 10 г у яловичині, що сприяє здоров’ю серця.

Вітаміни та мінерали

– Тунець також є хорошим джерелом вітаміну D, вітамінів B12, B3 і селену, – зазначає професор де Роос.

Вітамін D життєво необхідний для здоров’я кісток, зубів і м’язів, але його складно отримати в достатній кількості з їжею. Однак 100 г тунця містять до 70% добової норми цього вітаміну.

Тунець також багатий на вітаміни групи B і забезпечує добову норму вітаміну B12, який необхідний для здоров’я мозку, нервової системи і утворення червоних кров’яних тілець.

Дефіцит цього вітаміну може призвести до анемії, в результаті якої організм виробляє аномальні еритроцити, які не можуть функціонувати належним чином, каже Кларк.

Це призводить до того, що ви відчуваєте себе абсолютно розбитим – це може призвести до сильної втоми і затуманеної свідомості.

Свіжа риба також є багатим джерелом мінералу селену: кожна порція вагою 100 г містить більше рекомендованої добової норми.

– Він бере участь у синтезі глутатіонпероксидази, яка дуже важлива для імунітету і настрою, – пояснює Кларк.

Допомога в схудненні

У 100 г тунця міститься всього 110 калорій, що менше, ніж у тій же кількості курки – 115 калорій або яловичини – 174 калорії.

– Ми знаємо, що білок дуже добре насичує, тому він допомагає відчути ситість, не містячи при цьому багато калорій, – каже Кларк.

Це означає, що він може допомогти позбутися відчуття голоду, яке призводить до переїдання.

При цьому дієтологи одностайні в думці, що консервований тунець не можна їсти часто і у великих кількостях через вміст ртуті і солі.

Джерело : The Telegraph

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