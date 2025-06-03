Украинцев с острыми кишечными инфекциями дополнительно будут проверять на холеру — Минздрав

С июня по октябрь в Украине традиционно продолжается усиленный эпидемиологический надзор за холерой.

В этот период пациенты с острыми кишечными инфекциями будут дополнительно проверяться на возбудителя холеры.

Группа риска: пациенты с тяжелыми кишечными инфекциями

По словам заместителя министра здравоохранения, главного санитарного врача Украины Игоря Кузина, в каждом регионе подготовлены оперативные противоэпидемические группы быстрого реагирования, определены учреждения для госпитализации пациентов с подозрением на холеру и сформированы резервы необходимых лекарственных средств — антибиотиков, регидратационных растворов и дезинфицирующих средств.

Сейчас смотрят

В то же время лаборатории Центров контроля и профилактики заболеваний (ЦКПЗ) оснащены современным оборудованием и реагентами для выявления возбудителя Vibrio cholerae.

Для этого специалисты проходят регулярные тренинги по диагностике холеры, включая бактериологические и ПЦР-методы.

Кроме обследования пациентов, они ежегодно осуществляют мониторинг окружающей среды.

В течение усиленного сезона наблюдения проверяют пробы пресной, морской и сточной воды. Благодаря этому и обследованию 13 238 человек с острыми кишечными инфекциями — положительных результатов на холеру не выявлено.

И несмотря на низкий риск, угроза инфицирования все же существует.

Чем опасна холера

Напомним, что холера — это острая диарейная инфекция, возникающая после употребления пищевых продуктов или воды, зараженных бактерией Vibrio cholerae О1 или О139.

Болезнь передается от человека к человеку, чаще при употреблении загрязненной воды, овощей, фруктов, купании в открытых водоемах, а также через пищу и бытовые контакты.

Без надлежащего лечения холера может привести к обезвоживанию и смерти.

Источник : Минздрав

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.