Украинцев с острыми кишечными инфекциями дополнительно будут проверять на холеру — Минздрав
С июня по октябрь в Украине традиционно продолжается усиленный эпидемиологический надзор за холерой.
В этот период пациенты с острыми кишечными инфекциями будут дополнительно проверяться на возбудителя холеры.
Группа риска: пациенты с тяжелыми кишечными инфекциями
По словам заместителя министра здравоохранения, главного санитарного врача Украины Игоря Кузина, в каждом регионе подготовлены оперативные противоэпидемические группы быстрого реагирования, определены учреждения для госпитализации пациентов с подозрением на холеру и сформированы резервы необходимых лекарственных средств — антибиотиков, регидратационных растворов и дезинфицирующих средств.
В то же время лаборатории Центров контроля и профилактики заболеваний (ЦКПЗ) оснащены современным оборудованием и реагентами для выявления возбудителя Vibrio cholerae.
Для этого специалисты проходят регулярные тренинги по диагностике холеры, включая бактериологические и ПЦР-методы.
Кроме обследования пациентов, они ежегодно осуществляют мониторинг окружающей среды.
В течение усиленного сезона наблюдения проверяют пробы пресной, морской и сточной воды. Благодаря этому и обследованию 13 238 человек с острыми кишечными инфекциями — положительных результатов на холеру не выявлено.
И несмотря на низкий риск, угроза инфицирования все же существует.
Чем опасна холера
Напомним, что холера — это острая диарейная инфекция, возникающая после употребления пищевых продуктов или воды, зараженных бактерией Vibrio cholerae О1 или О139.
Болезнь передается от человека к человеку, чаще при употреблении загрязненной воды, овощей, фруктов, купании в открытых водоемах, а также через пищу и бытовые контакты.
Без надлежащего лечения холера может привести к обезвоживанию и смерти.