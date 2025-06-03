Українців з гострими кишковими інфекціями додатково перевірятимуть на холеру – МОЗ

З червня до жовтня в Україні традиційно триває посилений епідеміологічний нагляд за холерою.

У цей період пацієнтів із гострими кишковими інфекціями додатково перевірятимуть на збудника холери.

Група ризику: пацієнти з важкими кишковими інфекціями

За словами заступника міністра охорони здоров’я, головного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна, у кожному регіоні підготовлено оперативні протиепідемічні групи швидкого реагування, визначено заклади для госпіталізації пацієнтів з підозрою на холеру та сформовано резерви необхідних лікарських засобів — антибіотиків, регідратаційних розчинів та дезінфектантів.

Зараз дивляться

Водночас лабораторії Центрів контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ) оснащені сучасним обладнанням та реагентами для виявлення збудника Vibrio cholerae.

Для цього фахівці проходять регулярні тренінги з діагностики холери, включно з бактеріологічними та ПЛР-методами.

Крім обстеження пацієнтів, вони щороку здійснюють моніторинг довкілля.

Упродовж посиленого сезону спостереження перевіряють проби прісної, морської та стічної води. Завдяки цьому та обстеженню 13 238 осіб із гострими кишковими інфекціями — позитивних результатів на холеру не виявлено.

І попри низький ризик, загроза інфікування все ж таки існує.

Чим небезпечна холера

Нагадаємо, що холера — це гостра діарейна інфекція, що виникає після вживання харчових продуктів або води, заражених бактерією Vibrio cholerae О1 або О139.

Хвороба передається від людини до людини, частіше під час споживання забрудненої води, овочів, фруктів, купання у відкритих водоймах, а також через їжу і побутові контакти.

Без належного лікування холера може призвести до зневоднення та смерті.

Джерело : МОЗ

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