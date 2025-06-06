Опасность оливкового масла: ученые предупреждают о риске ожирения

Продукты, богатые олеиновой кислотой, которая преимущественно содержится в оливковом масле, могут способствовать образованию новых жировых клеток и увеличивать риск ожирения.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Cell Reports, проведенном учеными из Университета Оклахомы при участии коллег из Йельского и Нью-Йоркского университетов.

Избыток олеиновой кислоты и ожирение

Исследователи обнаружили, что высокий уровень олеиновой кислоты активирует сигнальный белок AKT2 и подавляет белок LXR, контролирующий регуляцию жирового обмена.

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Это стимулирует рост клеток-предшественников, из которых формируются жировые клетки.

— Когда в организме появляется больше таких «запасных» клеток, он готов накапливать больше жира. Это своеобразное создание дополнительных складов для питательных веществ, — объясняет ведущий автор исследования Майкл Рудольф.

Команда исследовала влияние различных жиров кокосового, арахисового, соевого масел, смальца и молока. И именно олеиновая кислота стимулировала увеличение жировых клеток.

Несмотря на общую репутацию оливкового масла как здорового жира, ученые призывают к умеренности.

Избыток даже полезных жиров, особенно если у человека однообразный рацион или он предпочитает фастфуд, может иметь обратный эффект.

— Сбалансированное потребление жиров из разных источников — лучшая стратегия. И особенно осторожными должны быть те, кто подвержен сердечно-сосудистым заболеваниям, — добавил исследователь.

Источник : MedicalXpress

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