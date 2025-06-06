Небезпека оливкової олії: вчені попереджають про ризик ожиріння
Продукти, багаті на олеїнову кислоту, яка переважно міститься в оливковій олії, можуть сприяти утворенню нових жирових клітин і збільшувати ризик ожиріння.
Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі Cell Reports, проведеному вченими з Університету Оклахоми за участі колег з Єльського та Нью-Йоркського університетів.
Надлишок олеїнової кислоти і ожиріння
Дослідники виявили, що високий рівень олеїнової кислоти активізує сигнальний білок AKT2 та пригнічує білок LXR, що контролює регуляцію жирового обміну.
Це стимулює ріст клітин-попередників, з яких формуються жирові клітини.
— Коли в організмі з’являється більше таких “запасних” клітин, він готовий накопичувати більше жиру. Це своєрідне створення додаткових складів для поживних речовин, — пояснює провідний автор дослідження Майкл Рудольф/
Команда досліджувала вплив різних жирів кокосової, арахісової, соєвої олій, смальцю та молока. І саме олеїнова кислота стимулювала збыльшення жирових клітин.
Попри загальну репутацію оливкової олії як здорового жиру, вчені закликають до помірності.
Надлишок навіть корисних жирів, особливо якщо у людини одноманітнний раціон або вона віддає перевагу фастфуду, може мати зворотний ефект.
— Збалансоване споживання жирів із різних джерел — найкраща стратегія. І особливо обережними мають бути ті, хто має високий ризик серцево-судинних захворювань, — додав дослідник.