Кабмин хочет дополнить медицинские законы положениями о вакцинации и побочных реакциях

Кабинет министров Украины одобрил законопроект “О защите населения от инфекционных болезней”, которым предлагается определить законодательные принципы проведения вакцинации.

Об этом сообщил представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук.

Что предписывает законопроект

В законопроекте предлагается, в частности, установить полномочия Минздрава по определению перечня инфекций, которые можно предотвратить путем вакцинации.

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Будет определен также перечень обязательных прививок, календаря прививок, вакцинации по состоянию здоровья и по эпидемическим показаниям.

Законопроект также предлагает четко определить источники финансирования проведения указанных видов профилактических прививок.

Норма о побочных реакциях

Действующее сейчас законодательство в этой области предлагают дополнить терминами “побочные реакции” и “неблагоприятные события после вакцинации”, а также установить порядок надлежащего реагирования при их наступлении.

Предусмотрено осовременивание положения о правах и обязанностях граждан и общественных объединений, юридических лиц и физических лиц – предпринимателей в этой сфере.

Предполагается, что законопроектом также будет обновлено положение о правах и обязанностях лиц, которые болеют инфекционными болезнями или являются бактерионосителями.

Источник: Тарас Мельничук

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