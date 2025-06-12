Кабмин хочет дополнить медицинские законы положениями о вакцинации и побочных реакциях
Кабинет министров Украины одобрил законопроект “О защите населения от инфекционных болезней”, которым предлагается определить законодательные принципы проведения вакцинации.
Об этом сообщил представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук.
Что предписывает законопроект
В законопроекте предлагается, в частности, установить полномочия Минздрава по определению перечня инфекций, которые можно предотвратить путем вакцинации.
Будет определен также перечень обязательных прививок, календаря прививок, вакцинации по состоянию здоровья и по эпидемическим показаниям.
Законопроект также предлагает четко определить источники финансирования проведения указанных видов профилактических прививок.
Норма о побочных реакциях
Действующее сейчас законодательство в этой области предлагают дополнить терминами “побочные реакции” и “неблагоприятные события после вакцинации”, а также установить порядок надлежащего реагирования при их наступлении.
Предусмотрено осовременивание положения о правах и обязанностях граждан и общественных объединений, юридических лиц и физических лиц – предпринимателей в этой сфере.
Предполагается, что законопроектом также будет обновлено положение о правах и обязанностях лиц, которые болеют инфекционными болезнями или являются бактерионосителями.
Источник: Тарас Мельничук